Sirijski mediji: Izrael nas je napao, udario je iz zraka blizu tri naša grada

Izrael je napao iz zraka okolicu grada Homsa u središtu Sirije, obalnoga grada Latakije i povijesnoga grada Palmire, izvijestili su sirijski mediji bliski vladi. Izrael nije komentirao napade.

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je te napade kao "očito kršenje" sirijske suverenosti i regionalne stabilnosti, priopćivši da je riječ o nastavku serije izraelskih napada na sirijski teritorij.

Sirijski mediji nisu izvijestili ni o njihovim razmjerima ni o posljedicama.

Izrael godinama izvodi zračne napade u kojima je uništen znatan dio sirijske vojne infrastrukture, a koji su se pojačali nakon početka izraelskoga rata u Gazi. Izrael i Sirija nedavno su se uključili u pregovore koji se vode uz američko posredovanje o deeskalaciji sukoba u južnoj Siriji.

