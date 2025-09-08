Vučiću će se obiti o glavu pendreci i 'ološi', analitičari složni: 'Sila izaziva sve veći bijes'

Pendreci, suzavac i šok-bombe došli su s najavom. U petak navečer (5. rujna), sat prije nasilja u Novom Sadu, MUP Srbije je priopćio da ima informacije da sudionici skupa namjeravaju napasti policiju.

Bio je to skup pod parolom 'Srbijo, čujemo li se?', organiziran u znak prosvjeda jer je policija i prvog rujna rastjerala i tukla prosvjednike nakon skupa povodom deset mjeseci od pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u tom gradu, piše Deutsche Welle.

Sukobi u petak počeli su kada je grupa mladića navodno napala policiju ispred zgrade Filozofskog fakulteta, iako ima svjedoka koji tvrde da se policija već bila spremila i navukla plinske maske te da je bez povoda krenula na masu građana.

Pravnik i bivši povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za DW ocjenjuje da je policija u Novom Sadu „demonstrirala do sada neviđene resurse i silu" i primijenila ih brutalno, „iako za to nije bilo stvarne potrebe“. „Građani i studenti u ogromnoj većini nisu bili nasilni i nisu željeli sukob, ali su, kad je sukob izbio, masovno bili izloženi žestokom maltretiranju“, kaže Šarić.

Iako podvlači da nema pouzdanih činjenica, Šarić tvrdi da ima razloga vjerovati da je prvotni napad na policiju bio djelo „provokatora koji su željeli skup kompromitirati i prikazati ga nasilnim, izazvati reakciju policije i predstaviti je kao logičnu i opravdanu“.

Analitičari: Režim želi silom

Zastupnik Zeleno-lijevog fronta Robert Kozma bio je u petak navečer na skupu u Novom Sadu. „Taj se prosvjed ne može promatrati odvojeno od napada i nasilja koje su režimski kriminalci uz suglasnost policije provodili u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu, Valjevu i drugim gradovima u Srbiji“, kaže on za DW.

„Ako uzmemo u obzir i da režim ne želi ovaj sukob razriješiti u institucijama niti raspisivanjem izbora, jasno je da će se stvoriti vrlo napeta situacija na ulicama naših gradova. Režim je to i želio kako bi imao opravdanje za policijsku represiju i brutalnost. To se dogodilo i u petak u Novom Sadu, a unaprijed izdano priopćenje policije da će oni biti napadnuti bila je uvertira i opravdanje za apsolutno neprimjerenu reakciju policije“, ocjenjuje Kozma.

Sličnog je mišljenja i odvjetnik Božo Prelević koji kaže da prosvjede u Srbiji i inače karakterizira to da nasilje izazivaju „ili pripadnici Srpske napredne stranke ili policija“. „Nekome iz vlasti bilo je potrebno to nasilje i on (Aleksandar Vučić) to je iskoristio, pokušavajući dokazati da se radi o nasilnim prosvjedima“, navodi Prelević.

Nakon prosvjeda u Novom Sadu, održana je konferencija za novinare Aleksandra Vučića, ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića i ravnatelja policije Dragana Vasiljevića. Govorio je uglavnom Vučić, koji je rekao da je policija „strogo profesionalno“ obavila svoj posao i naglasio da je reagirala 12 minuta nakon što su ih prosvjednici počeli napadati pirotehničkim sredstvima, šipkama i kamenjem.

Dopredsjednicu Europske zelene stranke Vulu Tsetsi i zastupnika Europskog parlamenta iz Zelene stranke Rasmusa Nordqvista, koji su bili na skupu u Novom Sadu, nazvao je „ološem" i zaprijetio im kaznenim progonom jer su, kako je naveo, došli „rušiti Srbiju". Oni su nakon toga napustili zemlju.

Nasilje i zastrašivanje

I kolovoz je u Srbiji bio obilježen žestokim akcijama policije tijekom prosvjeda diljem zemlje. Pučkom pravobranitelju Zoranu Pašaliću stigle su brojne pritužbe zbog prekomjerne upotrebe sile policije, a njezina brutalnost posebno je bila vidljiva 14. kolovoza, kada su ozlijeđene i privedene desetine sudionika prosvjeda u više gradova.

„Naprednjačkom kriminalno-koruptivnom režimu ostalo je još samo golo nasilje i zastrašivanje građana kao način da opstanu na vlasti“, tvrdi oporbeni političar Kozma. „Kako bude rasla bezizlaznost njihove situacije, tako će posezati za sve većim brojem policajaca koje će slati na građane, za kriminalcima kojima će obećavati blagostanje i amnestiju ako stanu u prvi red obrane režima", ocjenjuje Kozma.

Prelević naglašava da izazivanje nasilja aktualnih vlasti ima „jasnu agendu“, a to je prikazati prosvjednike kao nasilnike. „I da onda sva sredstva protiv njih budu dopuštena, pa bi on (Vučić) to iskoristio za dodatnu represiju“, navodi.

I Rodoljub Šabić navodi da potezi vlasti u Srbiji pokazuju kako njihovi predstavnici misle da im je nasilje jedino što im je preostalo. „Nasilje ne može donijeti ništa dobro nikome. Za dramatičnu situaciju u kojoj se nalazi srpsko društvo rješenje se mora tražiti u izborima – pravim, demokratskim, poštenim“, naglašava Šabić.

On dodaje da je cilj korištenja „blindiranih vozila za razbijanje prosvjeda, velikih formacija policije i Žandarmerije, ogromne količine kemijskih i eksplozivnih sredstava i premlaćivanja samo jedan“, a to je izazivanje straha među sudionicima desetomjesečnih prosvjeda u Srbiji.

„Ali ideja je pogrešna i izaziva obrnut efekt. Evidentno je da brutalna sila umjesto straha izaziva sve jače ogorčenje i bijes“, naglašava Šabić. Iako očekuje pojačanje represije, Božo Prelević podsjeća da na svaki „suzavac ili pendrek“ građani reagiraju tako što „uporno izlaze na ulice i pokušavaju ne dati vlastiti suverenitet nad državom“.

U Beogradu i nekoliko gradova u Srbiji već u subotu (6. rujna) održani su prosvjedi zbog postupanja policije u Novom Sadu. Studenti u blokadi za ponedjeljak (8. rujna) ispred Vlade Srbije najavili su prosvjed pod nazivom „Indeks je jači od pendreka“.„Ponedjeljak ne smije biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulicama“, priopćili su studenti u blokadi.

