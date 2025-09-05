Ovo morate čuti! Vučić: 'U Kini sam popularan, svi se žele slikati sa mnom. Kad čuju 'Srbija' viču Vučić'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u Pekingu gdje se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Nakon sastanka dao je izjavu u kojoj se pohvalio kako ga u Kini svi prepoznaju i kako ljudi žele fotografiju s njim.

Vučić je otkrio da ga je Xi pozvao u službeni posjet Kini u idućih šest mjeseci, a pohvalio se i time da je kineski lider produžio sastanak za dodatnih 15 minuta.

“Govorio je izvan pripremljenih bilješki, što je neuobičajeno za njega. To radi samo kad je s prijateljima”, rekao je srpski predsjednik koji se pohvalio da je već toliko puta bio s predsjednikom da je i mnogo toga od njega i naučio.

Pruga, respiratori i veto o Srebrenici

Kako tvrdi, posebna tema razgovora bila je otvaranje pruge Beograd – Subotica koje bi trebalo uslijediti za dva tjedna, a što je navodno jako razveselilo kineskog predsjednika. Vučić je zahvalio Kini na podršci kroz godine – od spašavanja Željezare, preko pomoći u respiratorima tijekom pandemije, pa sve do kineskog veta na rezoluciju o Srebrenici.

“Bez Kine ne bismo mogli imati podršku većine nacija u svijetu”, poručio je Vučić, dodajući da su razgovarali i o “obojenim revolucijama”, pri čemu je spomenuo pokušaje destabilizacije u Hong Kongu, ali i u Beogradu.

Vučić je otkrio i da je s kineskim čelnicima pričao o izvozu srpske rakije i meda. “Ne ide loše, ali može i bolje. Moramo raditi i na privlačenju kineskih turista. Da nije bilo nasilja blokadera posljednjih devet mjeseci, vjerujem da bi brojevi bili puno veći”, izjavio je.

Rekao je i da je kineskog predsjednika Xi Jinpinga upoznao s poviješću srpskog naroda te o Srbima u Drugom svjetskom ratu.

"Govorio sam mu kako je srpski narod u Drugom svjetskom ratu bio nositelj borbe protiv fašizma.", kazao je te dodao kako je pričao s njim čak i tome hoću li Vukana (Vučićev sin) uspjeti uvjeriti da uči kineski.

Kazao je i da se čitavu noć spremao za susret, da nije doslovno oka sklopio i da je imao ogromnu tremu.

"Moram se pripremiti za tako veliki susret, kao i kad sam se susretao s Putinom. Ja znam koga predstavljam. Najveću svetinju na svijetu. Moju Srbiju", kazao je.

'Nisam drugorazredni partner'

Na kritike da je Srbija drugorazredni kineski partner, odgovorio je:

“To govore ljudi koji mrze svoju zemlju. Isti ti kažu i da me Putin ne cijeni. Pa kome je Putin dao tako visoki orden? Poslije 105 godina, prvom od Nikole Pašića. Tako znaju i što Xi misli o meni.”

Vučić je dodao kako se za sastanak pripremao cijelu noć – učio je pasuse napamet, neke je u uvodnoj riječi zaboravio, ali ih se kasnije sjetio.

Prva riječ – Vučić

Na kraju je još jednom istaknuo koliko je, prema njegovim riječima, popularan u Kini.

“Izađite na ulicu i recite da ste iz Srbije. Prva riječ koju čujete je – Vučić”, kazao je te dodao kako je kompletno hotelsko osoblje htjelo se slikati s njim.

Dodao je i da će kineska državna televizija emitirati njegov polusatni intervju na engleskom jeziku.

“Ako to nije dovoljno od naše male zemlje, ne znam što jest”, zaključio je.

