Mia (23) osuđena na doživotni zatvor u Dubaiju: 'Napravila je vrlo glupu pogrešku'

Mlada Britanka Mia O'Brien (23) osuđena je na doživotnu kaznu zatvora u Dubaiju, a njena obitelj tvrdi da je svemu prethodila "vrlo glupa pogreška".

O'Brien se trenutačno nalazi u središnjem gradskom zatvoru, a njezina majka Danielle na sada već izbrisanoj stranici za prikupljanje donacija molila za pomoć. "Kao što vjerojatno možete zamisliti, potpuno sam shrvana. Svoju kćer nisam vidjela od prošlog listopada. Mia ima samo 23 godine i nikada u životu nije napravila ništa loše. Ovo je mlada djevojka koja je otišla na fakultet studirati pravo, a nažalost, uplela se s pogrešnim, takozvanim prijateljima i napravila vrlo glupu pogrešku te sada plaća cijenu", kazala je njezina majka, piše The Sun.

Zahvalila je svima koji su donirali i pojasnila da će novac iskoristiti na pravne troškove i troškove putovanja kako bi obitelj mogla posjetiti 23-godišnjakinju. Zasad nije poznato zašto je stranica izbrisana, no prikupljeno je nešto manje od 700 funti, što znači da nije ispunjen očekivani cilj koji je iznosio 1.600 funti.

Žestoke kazne za posjedovanje droga

Obitelj nikad nije otkrila za koje je točno kazneno djelo osuđena njihova kći. Međutim, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) u pravilu doživotne kazne izriču za trgovinu i posjedovanje droga, ubojstvo ili pokušaj ubojstva, trgovinu ljudima te aktivnosti povezane s terorizmom. Doživotna u UAE-u obično znači između 15 i 25 godina zatvora.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova (FCDO) turiste je posebno upozorilo na žestoke kazne kada su u pitanju ilegalne droge. "Postoji politika nulte tolerancije za kaznena djela povezana s drogama. Presude za trgovinu drogom mogu uključivati i smrtnu kaznu. Posjedovanje i najmanje količine ilegalnih droga, uključujući kanabis, može dovesti do minimalno tromjesečne zatvorske kazne ili novčane kazne u rasponu od 20.000 do 100.000 dirhama (4.600 do 23.000 eura)", ističe Ministarstvo. Dodaju da vlasti u Emiratima prisutnost droga u krvotoku smatraju oblikom posjedovanja.

Glasnogovornik FCDO-a istaknuo je da podržavaju obitelj pritvorene Britanke te da su u kontaktu s lokalnim vlastima.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimke driftanja po Dubravi: Psihologinja objasnila o kakvom je profilu ljudi riječ