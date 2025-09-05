Sve više ih se poziva na priziv savjesti: 'Ovo je ponovno uvođenje vojne obveze na mala vrata'

Rasprava koja se vodi o njemačkom modelu služenja vojnog roka osjeća se i u savjetovalištima za prigovor savjesti. Oni izvještavaju o porastu broja ljudi koji traže informacije o tom postupku, piše Deutsche Welle.

"Primamo sve više upita, pogotovo onda kada se tema vojne službe i novačenja pojavi u medijima", rekao je za Njemačku uredničku mrežu (RND) Michael Schulze von Glaßer, politički direktor Njemačkog društva za mir – Ujedinjenih protivnika/ca rata (DFGVK). "To je bio slučaj posljednjih tjedan dana i još se nije smirilo", objasnio je. Njihova internetska stranica je, kaže, zabilježila 54.946 posjeta, u usporedbi s njih 24.151 u svibnju.

Prošli tjedan, kabinet u Berlinu je u proceduru poslao novi zakon kojim se predviđa da vojna služba ubuduće i dalje bude dobrovoljna, a i da se služenje vojske učini privlačnijim. Povratak obveznog služenja vojnog roka za sada nije planiran.

Protestantska radna skupina za prigovor savjesti i mir (EAK) izvijestila je o 30-postotnom porastu zahtjeva za savjetovanjem tijekom prošle godine.

Zahtjeve za prigovor savjesti prima Savezni ured za obitelj i civilno društvo nakon što se oni formalno podnesu centrima za karijeru Bundeswehra. Do kraja lipnja ove godine Savezni ured zaprimio je 1363 zahtjeva. Za usporedbu, broj za cijelu prethodnu godinu iznosio je 2241, 1079 ih je bilo u 2023. i 951 u 2022.

Nova strategija savjetovanja

Odluka kabineta također je potaknula urede DFGVK-a da promijene svoju strategiju savjetovanja. "Od prošlog tjedna preporučujemo da svi mladi – posebno oni rođeni nakon 1. siječnja 2010. – podnesu zahtjev za prigovor savjesti, jer će ionako biti regrutirani prema novom Zakonu o vojnoj službi", rekao je Schulze von Glasser.

Ranije se osobama koje nisu imale prethodnog iskustva s vojskom savjetovalo da se jednostavno ne prijavljuju – kako ne bi privukle pozornost Bundeswehra. Novi propis nalaže mladićima rođenima 2008. i kasnije da obvezno ispune odgovarajući upitnik, a od ljeta 2027. planira se i regrutacija novih vojnika (i vojnikinja) koji budu spremni služiti vojni rok.

Vojni povjerenik poziva na jednogodišnju obveznu službu

Novi Zakon o vojnoj službi također će uključivati ​​mehanizam koji bi omogućio usvajanje parlamentarne odluke o (obveznom) služenju vojnog roka, ako Bundeswehr ne uspije registrirati potreban broj dragovoljnih vojnika. Povjerenik Bundestaga za vojsku Henning Otte već je u listu Bild-Zeitung podržao model obvezne službe - za sve.

"Zalažem se za obveznu jednogodišnju službu za žene i muškarce, ne samo u vojsci. Također u hitnim službama, kulturnim aktivnostima, sportu i volonterskom radu", rekao je političar CDU-a. U Bundeswehru je također potrebno više žena, dodao je.

Što se tiče dobrovoljne prirode novog zakona po pitaju vojnog roka, najavio je: "Ako imam dojam da to nije dovoljno za podršku mojim suborcima (u Bundeswehru, nap. red.), onda ću progovoriti o tome."

'Ovo je ponovno uvođenje vojne obveze na mala vrata'

Nedavno su se skupine koje zastupaju interese mladih žalile da nisu dovoljno uključene u osmišljavanje vojne službe. Zahtijevale su više utjecaja na donošenje odluka. Zelena mladež također je podržala ove zahtjeve.

Ogranak mladih u Zelenoj stranci zabrinut je naime oko mehaniz(a)ma regrutacije: novi zakon vide kao temelj za "masovno regrutiranje" u nadolazećim godinama. Njihov glasnogovornik, Jakob Blasel, rekao je novinskoj agenciji KNA: "Ovo je ponovno uvođenje vojne obveze na mala vrata."

Kritizirao je "nove prisile za mlade ljude" - iako su oni, kako dodaje, itekako spremni i angažirati se, odnosno volontirati. Zakon bi "jednostrano nametnuo obveze našoj generaciji", rekao je. Umjesto toga, Blasel je pozvao na "više novca i više mjesta za volontere u drugim područjima" - uključujući pomoć u katastrofama, zaštitu klime i socijalnu koheziju. "Rusija vodi hibridni rat dezinformacijama i napadima na našu socijalnu koheziju", tako je on objasnio svoje zahtjeve.

