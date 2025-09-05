Pao špijun NATO-ove članice! Imao je tajni dokument vezan uz Rusiju i Bjelorusiju

Bjelorusija je uhitila poljskog državljanina zbog sumnje na špijunažu jer je posjedovao dokumente vezane uz nadolazeće zajedničke vojne vježbe Bjelorusije i Rusije, izvijestili su državni mediji.

Bjeloruska državna novinska agencija Belta, pozivajući se na televiziju Belarus-1, izvijestila je da su agenti državne sigurnosne službe pritvorili muškarca u gradu Lepelju, istočno od glavnog grada Minska, kao i da je pritvoren i bjeloruski državljanin.

Aleksandar Lukašenko jedan je od najbližih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina i dopustio je Moskvi da koristi teritorij svoje zemlje za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, iako je rekao da bjeloruski vojnici neće sudjelovati u vojnim operacijama.

Belta je izvijestila da je poljski osumnjičenik posjedovao kopiju dokumenta u kojem su opisane vježbe "Zapad 2025" koje bi se trebale održati ovog mjeseca.

"Postoje nepobitni dokazi o špijunskim aktivnostima poljskog državljanina. Nekoliko minuta prije uhićenja primio je tajni vojni dokument. Sve je to snimljeno na videu", piše državna novinska agencija.

Poljska: To je provokacija

Navodi i da je pokušavao regrutirati bjeloruskog državljanina nudeći mu novac i male darove.

Poljska je u reakciji navela da taj potez predstavlja provokaciju na koju treba odgovoriti.

"Uhićenje je još jedna provokacija Lukašenkovog režima usmjerena protiv naše zemlje", napisao je na X-u Jacek Dobrzynski, glasnogovornik koordinatora poljskih specijalnih službi.

Zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki rekao je na privatnoj televiziji TVN24 da je uhićenje vjerojatno povezano s nadolazećim vojnim vježbama.

Bjelorusija i Poljska dugo imaju zategnute odnose glede Lukašenkove podrške Rusiji u sukobu u Ukrajini i njegove represije protiv neistomišljenika.

Vježbe Zapad, koje se održavaju svake dvije godine u Bjelorusiji ili Rusiji, zapadne zemlje s interesom prate zbog blizine Bjelorusije trima susjedima koji su dio NATO saveza - Poljskoj, Latviji i Litvi.

