Pao špijun NATO-ove članice! Imao je tajni dokument vezan uz Rusiju i Bjelorusiju
Poljska je u reakciji navela da taj potez predstavlja provokaciju na koju treba odgovoriti
Bjelorusija je uhitila poljskog državljanina zbog sumnje na špijunažu jer je posjedovao dokumente vezane uz nadolazeće zajedničke vojne vježbe Bjelorusije i Rusije, izvijestili su državni mediji.
Bjeloruska državna novinska agencija Belta, pozivajući se na televiziju Belarus-1, izvijestila je da su agenti državne sigurnosne službe pritvorili muškarca u gradu Lepelju, istočno od glavnog grada Minska, kao i da je pritvoren i bjeloruski državljanin.
Aleksandar Lukašenko jedan je od najbližih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina i dopustio je Moskvi da koristi teritorij svoje zemlje za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, iako je rekao da bjeloruski vojnici neće sudjelovati u vojnim operacijama.
Belta je izvijestila da je poljski osumnjičenik posjedovao kopiju dokumenta u kojem su opisane vježbe "Zapad 2025" koje bi se trebale održati ovog mjeseca.
"Postoje nepobitni dokazi o špijunskim aktivnostima poljskog državljanina. Nekoliko minuta prije uhićenja primio je tajni vojni dokument. Sve je to snimljeno na videu", piše državna novinska agencija.
Poljska: To je provokacija
Navodi i da je pokušavao regrutirati bjeloruskog državljanina nudeći mu novac i male darove.
Poljska je u reakciji navela da taj potez predstavlja provokaciju na koju treba odgovoriti.
"Uhićenje je još jedna provokacija Lukašenkovog režima usmjerena protiv naše zemlje", napisao je na X-u Jacek Dobrzynski, glasnogovornik koordinatora poljskih specijalnih službi.
Zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki rekao je na privatnoj televiziji TVN24 da je uhićenje vjerojatno povezano s nadolazećim vojnim vježbama.
Bjelorusija i Poljska dugo imaju zategnute odnose glede Lukašenkove podrške Rusiji u sukobu u Ukrajini i njegove represije protiv neistomišljenika.
Vježbe Zapad, koje se održavaju svake dvije godine u Bjelorusiji ili Rusiji, zapadne zemlje s interesom prate zbog blizine Bjelorusije trima susjedima koji su dio NATO saveza - Poljskoj, Latviji i Litvi.
