Biden operiran zbog raka kože: Snimljen je s velikim ožiljkom na glavi
Glasnogovornica nije precizirala kada se točno operacija odvila
Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je Mohsovoj operaciji, postupku koji se koristi za uklanjanje lezija raka kože.
Vijest je u četvrtak potvrdila njegova glasnogovornica Kelly Scully nakon što su mediji objavili snimku na kojoj se vidi kako Biden sa svježim ožiljkom na čelu napušta crkvu u Delawareu, piše CNN. Ipak, glasnogovornica nije precizirala kada se točno operacija odvila.
JUST IN: Former President Joe Biden recently underwent Mohs surgery, a procedure used to remove skin cancer lesions, a Biden spokesperson said Thursday to CNN.— RedWave Press (@RedWave_Press) September 5, 2025
CNN: “The spokesperson did not detail when the surgery took place, but the news came as video circulating online… pic.twitter.com/qnoUhOuwAQ
Dok je Biden još bio na dužnosti 2023. godine, ukloljena mu je lezija s prsa koja je kasnije pozitivno testirana na bazocelularni karcinom. Njegov osobni liječnik Kevin O'Connor tada je izjavio da je kancerogeno tkivo uspješno uklonjeno.
Agresivni oblik raka prostate
Podsjetimo, Bidenu je u svibnju ove godine dijagnosticiran agresivni oblik raka prostate koji je metastazirao na kostima.
Biden je kazao da je započeo s terapijom te da očekuje da će moći pobijediti zloćudnu bolest. "Moje kosti su jake, nije prodrlo, nije ni u jednom organu. Osjećam se dobro", poručio je tada Biden.
