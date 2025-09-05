ISPRED CRKVE /

Biden operiran zbog raka kože: Snimljen je s velikim ožiljkom na glavi

Glasnogovornica nije precizirala kada se točno operacija odvila

5.9.2025.
8:48
Erik Sečić
Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je Mohsovoj operaciji, postupku koji se koristi za uklanjanje lezija raka kože.

Vijest je u četvrtak potvrdila njegova glasnogovornica Kelly Scully nakon što su mediji objavili snimku na kojoj se vidi kako Biden sa svježim ožiljkom na čelu napušta crkvu u Delawareu, piše CNN. Ipak, glasnogovornica nije precizirala kada se točno operacija odvila. 

 

Dok je Biden još bio na dužnosti 2023. godine, ukloljena mu je lezija s prsa koja je kasnije pozitivno testirana na bazocelularni karcinom. Njegov osobni liječnik Kevin O'Connor tada je izjavio da je kancerogeno tkivo uspješno uklonjeno. 

Agresivni oblik raka prostate

Podsjetimo, Bidenu je u svibnju ove godine dijagnosticiran agresivni oblik raka prostate koji je metastazirao na kostima. 

Biden je kazao da je započeo s terapijom te da očekuje da će moći pobijediti zloćudnu bolest. "Moje kosti su jake, nije prodrlo, nije ni u jednom organu. Osjećam se dobro", poručio je tada Biden.

