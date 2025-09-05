Biden operiran zbog raka kože: Snimljen je s velikim ožiljkom na glavi

Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je Mohsovoj operaciji, postupku koji se koristi za uklanjanje lezija raka kože.

Vijest je u četvrtak potvrdila njegova glasnogovornica Kelly Scully nakon što su mediji objavili snimku na kojoj se vidi kako Biden sa svježim ožiljkom na čelu napušta crkvu u Delawareu, piše CNN. Ipak, glasnogovornica nije precizirala kada se točno operacija odvila.

JUST IN: Former President Joe Biden recently underwent Mohs surgery, a procedure used to remove skin cancer lesions, a Biden spokesperson said Thursday to CNN.



CNN: “The spokesperson did not detail when the surgery took place, but the news came as video circulating online… pic.twitter.com/qnoUhOuwAQ — RedWave Press (@RedWave_Press) September 5, 2025

Dok je Biden još bio na dužnosti 2023. godine, ukloljena mu je lezija s prsa koja je kasnije pozitivno testirana na bazocelularni karcinom. Njegov osobni liječnik Kevin O'Connor tada je izjavio da je kancerogeno tkivo uspješno uklonjeno.

Agresivni oblik raka prostate

Podsjetimo, Bidenu je u svibnju ove godine dijagnosticiran agresivni oblik raka prostate koji je metastazirao na kostima.

Biden je kazao da je započeo s terapijom te da očekuje da će moći pobijediti zloćudnu bolest. "Moje kosti su jake, nije prodrlo, nije ni u jednom organu. Osjećam se dobro", poručio je tada Biden.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko se zadnji smije, najslađe se smije: Zbog ove scene Trump je postao Biden 2.0