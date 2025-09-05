Trump obećao i ispunio. Mijenja ime važne institucije, ali to će skupo koštati

Američki predsjednik Donald Trump planira u petak potpisati izvršnu naredbu o preimenovanju Ministarstva obrane u "Ministarstvo rata", rekao je u četvrtak dužnosnik Bijele kuće.

Naredba bi ovlastila ministra obrane Petea Hegsetha, Ministarstvo obrane i podređene dužnosnike da koriste sekundarne titule poput "ministar rata", "Ministarstvo rata" i "zamjenik ministra rata" u službenoj korespondenciji i javnim komunikacijama, prema informativnom listu Bijele kuće.

Taj potez, koji bi vjerojatno koštao stotine milijuna dolara, uputio bi Hegsetha da preporuči zakonodavne i izvršne akcije potrebne da preimenovanje postane trajno.

Preimenovanje institucija i mjesta

Od preuzimanja dužnosti u siječnju, Trump je krenuo u preimenovanje niza mjesta i institucija, uključujući Meksički zaljev, te vraćanje izvornih imena vojnih baza koja su promijenjena nakon prosvjeda za rasnu pravdu.

Promjene imena ministarstava su rijetke i zahtijevaju odobrenje Kongresa, ali Republikanci imaju tijesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu. Čelnici stranke u Kongresu pokazali su malo interesa za protivljenje bilo kojoj Trumpovoj inicijativi.

Američko Ministarstvo obrane zvalo se Ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidirao vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo nakon Drugog svjetskog rata. Prema povjesničarima ime je odabrano dijelom kako bi se signalizirala činjenica da su se SAD-e u nuklearnom dobu usredotočile na sprječavanje ratova.

Ponovna promjena imena bit će skupa i zahtijevat će ažuriranje znakova i zaglavlja koje koriste ne samo dužnosnici Pentagona u Washingtonu, već i vojni objekti diljem svijeta.

Pokušaj bivšeg predsjednika Joea Bidena da preimenuje devet baza koje su odavale počast Konfederaciji i njenim vođama trebao je koštati vojsku 39 milijuna dolara. Taj je pokušaj Hegseth ranije ove godine poništio.

Skupa promjena

Tim za smanjenje broja zaposlenih u vladi Trumpove administracije, poznat kao Ministarstvo vladine učinkovitosti, nastojao je provesti rezove u Pentagonu kako bi uštedio novac.

Kritičari su rekli da planirana promjena imena nije samo skupa, već i nepotrebna. No, Hegseth je rekao da promjena imena "nije samo stvar riječi - radi se o ratničkom etosu".

Ove godine, jedan od Trumpovih najbližih kongresnih saveznika, republikanski predsjednik Nadzornog odbora Zastupničkog doma SAD-a James Comer, predstavio je zakon koji bi predsjedniku olakšao reorganizaciju i preimenovanje agencija.

"Jednostavno ćemo to učiniti. Siguran sam da će Kongres pristati ako nam to bude potrebno... Obrana je previše obrambena. Želimo biti obrambeni, ali želimo biti i ofenzivni ako moramo", rekao je Trump prošli mjesec.

