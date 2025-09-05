Pokušali oteti dječaka (8) dok se vraćao iz škole: Zgrabili ga i gurali u auto

U utorak poslijepodne, oko 14.40 sati, u Neustadt-Diedesfeldu u Njemačkoj dogodio se uznemirujući pokušaj otmice osmogodišnjeg dječaka, piše Fenix Magazin.

Prema policijskom izvješću, srebrni automobil zaustavio se pokraj dječaka dok se vraćao iz škole. Suvozač je izašao iz vozila, uhvatio dječaka za ruku i pokušao ga ugurati unutra. Dječak se, srećom, uspio osloboditi i pobjeći kući.

Stanovnici naselja kasnije su potvrdili da su primijetili sumnjivo vozilo u blizini mjesta događaja. Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu, no osumnjičeni i vozilo zasad nisu pronađeni.

Kriminalistička policija Neustadta apelira na građane da, ako imaju bilo kakve informacije, odmah kontaktiraju policiju.

