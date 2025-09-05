HOROR /

Strava u Srbiji: Mladić silovao malotljenicu (13), zatrudnjela je

Foto: Shutterstock/ilustracija

Sudac istrage Županijskog suda u Zrenjaninu nakon ispitivanja odredio mu je mjeru zabrane približavanja, sastajanja i komuniciranja s oštećenom i svjedocima

5.9.2025.
12:35
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
D.A. (19) iz Sajana kod Kikinde u Srbiji osumnjičen je da je u srpnju silovao maloljetnicu (13) koja je potom zatrudnjela, piše Telegraf.rs

Osumnjičeni 19 godišnjak saslušan je u utorak te mu je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati. 

Sudac istrage Županijskog suda u Zrenjaninu nakon ispitivanja odredio mu je mjeru zabrane približavanja, sastajanja i komuniciranja s oštećenom i svjedocima zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja.

Kazna koja se u Srbiji predviđa za kazneno djelo "obljuba s djetetom" iznosi između pet i 15 godina zatvora. 

SrbijaSilovanje
