Opasan virus širi se susjedstvom: Potvrđene nove zaraze, ovo su simptomi

Virus Zapadnog Nila potvrđen je kod još sedam osoba u Srbiji pa se ukupan broj zaraženih u ovoj sezoni popeo na 34, izvijestio je u petak Institut za javno zdravstvo Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Prosječna starost oboljelih je 65 godina, a više je zaraženo muškaraca nego žena.

Zaraženi su potvrđeni u 12 okruga u Srbiji, s novim slučajem zabilježenim u Sjevernobanatskom okrugu.

Deset slučajeva zaraze zabilježeno je u Beogradu, osam slučaja u Južnobačkom okrugu, po tri u Srednjobanatskom i Južnobanatskom, po dva u Moravičkom i Sjevernobanatskom te po jedan slučaj u Pomoravskom, Podunavskom, Raškom, Braničevskom, Šimadijskom i Zapadnobačkom okrugu.

Prvi slučaj otkriven je 12. srpnja kod muškarca od 66 godina, prenosi Blic.

Zaraza u Europi

U Europskoj uniji do sad su potvrđeni slučajevi zaraze Zapadnog Nila u Grčkoj, Italiji, Rumunjskoj, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španjolskoj i Albaniji.

Europa je ove godine potvrdila rekordan broj oboljelih od bolesti koje prenose komarci, kao što su čikungunja groznica i virus Zapadnog Nila, objavila je europska agencija za zdravlje. ECDC je savjetovao stanovnicima pogođenih regija da se zaštite od uboda komaraca repelentima, nošenjem dugih rukava i hlača te mrežama protiv komaraca.

Bolest Zapadnog Nila prenose komarci, a rezervoar su divlje ptice, prvenstveno selice. Na ljude, kopitare i druge sisavce virus se prenosi ubodom zaraženog komarca.

Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom.

Što je groznica Zapadnog Nila?

Inkubacija traje od dva do šest dana, a infekcija uglavnom prolazi bez simptoma. Kod 20 do 30 posto zaraženih javljaju se simptomi poput povišene temperature, glavobolje, bolova u mišićima i zglobovima. Može se javiti osip, otok limfnih čvorova, povraćanje, proljev i fotofobija. Simptomi obično traju nekoliko dana i povlače se.

U malom broju slučajeva može se razviti teži oblik bolesti (manje od jedan posto zaraženih) i meningitis, encefalitis i vrlo rijetka akutna mlohava klijenuti.

Pod povećanim su rizikom za razvoj težeg oblika bolesti starije osobe koje već imaju postojeću kroničnu bolest kao npr. kroničnu bubrežnu bolest, dijabetes, hipertenziju ili imunosuprimirane osobe.

Oboljeli se liječe simptomatski i većina se dobro oporavi bez trajnih posljedica.

Kao mjere zaštite od uboda komaraca, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) preporučuje korištenje repelenta u spreju na koži (sredstava koja odbijaju komarce) i repelenta za prostore, nošenje dugih rukava i nogavica tijekom boravka u području s puno komaraca, zaštita prozora i vrata mrežama protiv insekata, kao i boravak u klimatiziranim prostorima kada je moguće.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijete im kazne od 1200 eura: Opasan virus vratio mjere kao u doba korone