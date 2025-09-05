OPSADNO STANJE /

Učenik nožem ubo učiteljicu u trbuh pa pobjegao! Policajci ga upucali?

Učenik nožem ubo učiteljicu u trbuh pa pobjegao! Policajci ga upucali?
Foto: X/screenshot

Zgrada je opkoljena teško naoružanim policajcima u zaštitnoj opremi, dok iznad leti helikopter

5.9.2025.
11:42
Erik Sečić
X/screenshot
Učenik (18) nožem je u petak ozlijedio učiteljicu u strukovnoj školi u četvrti Nordviertel u njemačkom Essenu.

Bild javlja da ju je 18-godišnjak navodno ubo u trbuh i pobjegao, a zasad nije poznato je li napao druge osobe. 

Policija je nakon zločina primila dojavu o sumnjivoj osobi u parku koja je odgovarala počiniteljevom opisu. Kada su ga pokušali provjeriti, prema njima je potrčao nožem. Policajci su potom otvorili vatru i svladali napadača. 

Opsadno stanje 

Policija je na terenu od 9.30 sati, a specijalne postrojbe pretražuju prostorije škole. Zgrada je opkoljena teško naoružanim policajcima u zaštitnoj opremi, dok iznad leti helikopter. "Na terenu smo s jakim snagama", izjavio je policijski glasnogovornik.

 

 

Žrtva je teško ozlijeđena te će je hitno operirati u sveučilišnoj bolnici. Zasad nije poznato je li životno ugrožena. Izvori ističu da je napadač "Kosovar koji pohađa spomenutu školu". 

