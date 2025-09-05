Učenik nožem ubo učiteljicu u trbuh pa pobjegao! Policajci ga upucali?

Učenik (18) nožem je u petak ozlijedio učiteljicu u strukovnoj školi u četvrti Nordviertel u njemačkom Essenu.

Bild javlja da ju je 18-godišnjak navodno ubo u trbuh i pobjegao, a zasad nije poznato je li napao druge osobe.

Policija je nakon zločina primila dojavu o sumnjivoj osobi u parku koja je odgovarala počiniteljevom opisu. Kada su ga pokušali provjeriti, prema njima je potrčao nožem. Policajci su potom otvorili vatru i svladali napadača.

Opsadno stanje

Policija je na terenu od 9.30 sati, a specijalne postrojbe pretražuju prostorije škole. Zgrada je opkoljena teško naoružanim policajcima u zaštitnoj opremi, dok iznad leti helikopter. "Na terenu smo s jakim snagama", izjavio je policijski glasnogovornik.

🚨BREAKING: A large-scale police operation is ongoing near the vocational school on Blücherstraße in Essen, Germany, following the stabbing of a teacher by a student. A search is underway for the suspect. pic.twitter.com/CNI86WFraL — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 5, 2025

Žrtva je teško ozlijeđena te će je hitno operirati u sveučilišnoj bolnici. Zasad nije poznato je li životno ugrožena. Izvori ističu da je napadač "Kosovar koji pohađa spomenutu školu".

