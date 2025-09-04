Smrtonosni virus uzeo nove žrtve, oboljela je i trudnica (34): Ovo su simptomi

Demokratska Republika Kongo (DRC) u četvrtak je izvijestila o novom izbijanju ebole nakon potvrđenog slučaja u južnoj pokrajini Kasai, dodavši da je do sada zabilježeno 28 mogućih slučajeva zaraze tim smrtonosnim virusom i 15 smrtnih slučajeva.

Ministarstvo zdravstva je priopćilo da je ovo šesnaesti val epidemije ebole u toj srednjoafričkoj državi.

Oboljela i trudnica

Prisutnost virusa je potvrđena kod 34-godišnje trudnice koja je hospitalizirana u kolovozu zbog simptoma koji prate ebolu, uključujući visoku temperaturu i groznicu te učestalo povraćanje.

Bolest koja uzrokuje jako povraćanje i proljev, a prenosi se kontaktom s tjelesnim tekućinama, otkrivena je u ekvatorijalnoj šumi u blizini rijeke Ebole 1976. godine.

Bolest obično ubija oko polovice zaraženih, iako su tretmani razvijeni nakon rekordne epidemije u Zapadnoj Africi (2014. - 2016.) značajno smanjili stopu smrtnosti kada se slučajevi otkriju dovoljno rano.

POGLEDAJTE VIDEO: Širi se opasni virus Kinom, epidemiologinja otkrila kakve su šanse da dođe do nas