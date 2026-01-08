FREEMAIL
UPALJENI METEOALARMI

Hrvatska se probudila pod debelim minusima: Na jednom mjestu izmjerili -19!

Hrvatska se probudila pod debelim minusima: Na jednom mjestu izmjerili -19!
Foto: Marko Prpic/pixsell

U Zagrebu je u 6 sati jutros mjereno -13 stupnjeva Celzijusovih, a na Zavižanu -14 stupnjeva

8.1.2026.
7:04
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Prpic/pixsell
Zagreb se jutros probudio na -13 oko sedam sati, objavio je Hrvatski hidrometeorološki zavod. Isto je i u Krapini, dok se na području Bednje temperatura spustila i ispod -16.

Nevjerojatnih -19 izmjereno je u Štrigovi. U Ogulinu su temperature pale ispod -14, dok je na Risnjaku jutros mjereno -15, a na Zavižanu -14.

RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš najavila je za danas razvedravanje i temperature koje će biti u osjetnom padu, osobito na zapadu zemlje. 

Uz to, u većini predjela pretežno sunčano, jedino u Slavoniji i na jugu Dalmacije oblačnije u noći i rano ujutro, uz još malo slabih oborina. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a uz obalu će jaka bura slabjeti i okretati se na sjeverozapadnjak.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab. Temperatura između -3 i -6, pa će i tijekom dana biti vrlo hladno. Bit će i poledice, pa pripazite i u vožnji i u šetnjama. Vrlo slično i na istoku zemlje, barem djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a temperatura tri do četiri stupnja ispod nule, pa će i ovdje biti vrlo hladno.

U Dalmaciji sunčano. Bura će slabjeti i okrenuti se na sjeverozapadnjak. Temperatura slična današnjoj, na krajnjem jugu niža u odnosu na danas, dakle ovdje većinom između pet i devet stupnjeva, a u Zagori tek koji stupanj iznad nule. Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano. Bura će sasvim oslabjeti i okrenuti se na sjeverozapadnjak uz obalu, hladno s temperaturom između dva i sedam stupnjeva, a u gorju opet cijeli dan u minusu.

DHZM izdao je upozorenja - za neke dijelove zemlje upaljen je žuti, ali i narančasti alarm koji upozorava na opasno vrijeme.

Hrvatska se probudila pod debelim minusima: Na jednom mjestu izmjerili -19!
Foto: Screenshot Dhmz
 

POGLEDAJTE VIDEO Cestari u Gračacu otkrili detalje totalnog kolapsa: 'Na kolniku je led debljine četiri centimetara...'

UPALJENI METEOALARMI /
Hrvatska se probudila pod debelim minusima: Na jednom mjestu izmjerili -19!