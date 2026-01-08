Može imati smrtni ishod! HZJZ izdao važno upozorenje i savjete

Izlaganje niskim temperaturama u zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do ozljeda i opće pothlađenosti tijela, što može imati i smrtni ishod, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koji je objavio preporuke kako se zaštititi od hladnoće.

Uz praćenje vremenske prognoze i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama, preporuča se izbjegavanje izlazaka, ako to nije prijeko potrebno.

Također, odijevanje više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu, poput vune, polipropilena i svile, dok bi kaputi i jakne trebali biti nepropusni za vjetar i vlagu.

"Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka (posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva). Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu", naglašava HZJZ.

Za osobe koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporučuju izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

Što u slučaju ledene kiše, smrzavanja i snijega?

U slučaju ledene kiše, smrzavanja ili snijega na tlu, treba biti oprezan radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju, a kod niskih temperatura izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

Osjećaj hladnoće i drhtavica ne smiju se zanemariti jer oni upozoravaju na potrebu utopljavanja i prekida boravka na hladnoći.

Kada se kod osoba koje duže borave na otvorenom pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol), treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporučuje se dati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati Hitnu medicinsku službu – 194 ili Centar za žurne službe – 112.

"Pomognite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode sami", pozivaju iz HZJZ-a.

