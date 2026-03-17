KRAJ KARIJERE /

Hansi Flick šokirao odgovorom na pitanje o novom ugovoru, stigao je i epilog

Hansi Flick šokirao odgovorom na pitanje o novom ugovoru, stigao je i epilog
Foto: Irina R Hipolito/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nijemac je najavio da će mu Barcelona vjerojatno biti posljednji posao u karijeri

17.3.2026.
17:59
Sportski.net
Trener Barcelone Hansi Flick u najavi utakmice s Newcastleom u Ligi prvaka koja je na rasporedu u srijedu, izjavio je jednom svojom izjavom o svojoj budućnosti.

Naime, Nijemac je najavio da će mu Barcelona vjerojatno biti posljednji posao u karijeri. "Mislim da sada nije trenutak za razgovor o mojem produljenju. Pred klubom je važna utakmica. Jako sam sretan ovdje, ali moram razgovarati sa svojom obitelji. Bit će vremena za to".

"Imam veliku obitelj i sjajnu podršku. Ovo je nogomet i pokušavam dati momčadi najbolje od sebe, ali vidjet ćemo. Ima vremena. Ne razmišljam o odlasku negdje drugdje. Ovo će biti moj posljednji posao i veselim se tome", kazao je Flick i pomalo šokirao sve.

Odgovor je brzo stigao. Katalonski Sport piše kako je već sve dogovoreno i Flick će potpisati novi ugovor s katalonskim velikanom koji će trajati do 2028. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Giriček ekskluzivno o karijeri, privatnom životu i Luki Dončiću

Liga PrvakaBarcelonaHansi Flick
