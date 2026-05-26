UPOZORENJE PACIJENTIMA /

Alarm iz HALMED-a, povlači se serija lijeka: 'Javite se svom liječniku'

26.5.2026.
11:03
Dunja Stanković
S tržišta se povlači lijek Razagilin Belupo 1 mg tablete, koje je koriste za liječenje idiopatske Parkinsonove bolesti, upozorila je Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Riječ je o seriji 2460024 i pakiranju od 28 tableta u kutiji.  

Lijek se povlači na razini ljekarni "zbog dobivenog rezultata izvan specifikacije za parametar sadržaj djelatne tvari". U prijevodu, kontrola je otkrila da količina djelatne tvari nije unutar propisanih okvira. 

Ipak, HALMED umiruje da na temelju dostupnih podataka, ne postoji sigurnosni rizik za pacijente, no pacijentima savjetuju da se jave svome liječniku ili ljekarniku oko trenutačne terapije. 

Na tržištu su dostupne druge serije lijeka koje su ispravne. 

LijekHalmedPovlačenjeLjekarna
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
