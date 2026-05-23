Na vrijeme provjerite ovaj popis: Evo koje ljekarne su dežurne u naša četiri najveća grada

Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park (Dom zdravlja) - Ljekarne Srce, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV