Organizirajte svoju kućnu ljekarnu: Vodič za sigurnost i mir vaše obitelji i doma
Organizacija kućne ljekarne ne zahtijeva puno vremena, a značajno doprinosi sigurnosti doma i očuvanju okoliša. Tih nekoliko minuta truda predstavlja ulog u zdravlje i bezbrižnost svih ukućana
Ormarić s lijekovima u većini se kućanstava otvara tek pri pojavi glavobolje ili visoke temperature. Međutim, upravo taj zanemareni kutak doma može postati izvor opasnosti ako se ne održava pravilno.
Dr. Sarah Jenkins, specijalistica hitne medicine, upozorava: "Nezgode povezane s kućnim zalihama lijekova uzrok su više od milijun posjeta hitnoj službi godišnje." Sezonsko čišćenje stoga je idealna prilika za posvetiti nekoliko minuta i kućnoj ljekarni, čime se osigurava sigurnost cijele obitelji.
Što bi se trebalo nalaziti u ljekarni?
Prije samog organiziranja, važno je provjeriti sadrži li ljekarna sve što je potrebno. Njezin sadržaj trebao bi biti prilagođen potrebama kućanstva, no postoji nekoliko osnovnih elemenata koje bi svaka trebala imati. To uključuje pribor za prvu pomoć poput sterilnih gaza, zavoja, flastera različitih veličina i antiseptika za rane, piše USA Today.
"Digitalni toplomjer je neizostavan jer je točna informacija o povišenoj temperaturi ključna za prvu procjenu stanja", kaže dr. Mark O'Connell, liječnik obiteljske medicine.
Osim pribora, ljekarna treba sadržavati i osnovne lijekove koji se izdaju bez recepta. To su lijekovi za ublažavanje bolova i snižavanje temperature, poput paracetamola i ibuprofena te preparati za uobičajene tegobe kao što su alergije, probavne smetnje ili prehlada. Potrebno je razmisliti i o specifičnim potrebama, poput masti za opekline ili gela za ubode insekata.
Pravilno čuvanje ključ je djelotvornosti
Nakon nabave svih potrebnih sredstava, ključno je osigurati pravilne uvjete skladištenja. "Iako se tradicionalno naziva 'kupaonski ormarić', kupaonica je zbog vlage i stalnih promjena temperature jedno od najgorih mjesta za čuvanje lijekova", ističe farmaceutkinja dr. Emily Carter. Vlaga i toplina mogu smanjiti njihovu djelotvornost, a u nekim slučajevima ih učiniti i štetnima.
Lijekove je potrebno čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu, izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ladica u spavaćoj sobi ili polica u ormaru predstavljaju puno bolji izbor. Lijekove je uvijek potrebno držati u originalnom pakiranju kako bi se sačuvale važne informacije o doziranju i roku valjanosti te spriječila zamjena s drugim proizvodima. Lijekovi koji zahtijevaju hlađenje, poput inzulina, moraju se držati u hladnjaku, ali ne u vratima gdje temperatura najviše varira.
Kad je vrijeme za baciti?
Redovitim pregledom kućne ljekarne, barem jednom godišnje, uklanja se sve što više nije sigurno za upotrebu. Bez iznimke je potrebno baciti sve proizvode kojima je istekao rok valjanosti, čak i ako se radi o vitaminima ili dodacima prehrani. Kod lijekova na recept, pravilo je da se odbace svi koji su stariji od godinu dana.
Osim datuma, važno je obratiti pozornost i na izgled samog proizvoda. "Ako su tablete promijenile boju, napukle su ili se mrve, ako su se kreme i tekućine razdvojile, zamutile ili promijenile miris, vrijeme je da ih se zbrine", objašnjava toksikolog dr. David Chen. Takve promjene signaliziraju da je lijek možda bio izložen prevelikoj svjetlosti, toplini ili vlazi te više nije siguran za korištenje.
Ekološki odgovorno odlaganje
Stari i neiskorišteni lijekovi smatraju se farmaceutskim otpadom i nikada se ne smiju bacati u obično smeće ili ispuštati u odvod. Dr. Linda Harrison, stručnjakinja za zaštitu okoliša, napominje: "Kemikalije iz lijekova mogu prodrijeti u tlo i podzemne vode, uzrokujući značajnu štetu za ekosustav. Antibiotici su posebno opasni jer doprinose razvoju otpornosti bakterija."
Jedini ispravan i siguran način zbrinjavanja jest odnošenje starih lijekova u najbližu ljekarnu. Prema važećim propisima o zbrinjavanju otpada, ljekarne su dužne besplatno preuzeti i zbrinuti farmaceutski otpad od građana. Lijekove je potrebno donijeti u njihovoj primarnoj ambalaži, poput blistera ili bočica, dok se vanjska kartonska ambalaža može odvojeno reciklirati.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinje otvoreno o ADHD-u i autizmu kod odraslih: 'Svi imamo potrebu znati tko smo'