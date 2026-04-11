Tehnologija mijenja život: Svaka nudi jedinstvena rješenja za izazove starenja

Generacije koje su odrastale uz telefone s brojčanikom sada se suočavaju s novom stvarnošću robotskih sustanara. To je vizija koja pokreće rastuću "AgeTech" industriju, u kojoj tvrtke predviđaju da su starije osobe spremne prihvatiti uređaje koji starenje čine sigurnijim, lakšim i potencijalno ugodnijim.

Suprotno stereotipima, starije osobe pokazuju značajnu spremnost za prihvaćanje novih tehnologija. Istraživanje AARP-a iz 2025. godine pokazalo je da 46 posto osoba starijih od 80 godina vidi tehnologiju kao saveznika u zdravom starenju, a gotovo svi koriste barem jedan takav uređaj u svakodnevnom životu. Međutim, ovaj trend nadilazi uobičajene uređaje poput tableta. Istraživanja pokazuju da starije osobe sve više usvajaju niz naprava, od uređaja za praćenje zdravlja do AI suputnika koji im pomažu da ostanu povezani, angažirani i informirani o svojoj skrbi, piše New York Post.

Tipovi robota za svakodnevni život

Taj je trend bio u punom sjaju prikazan na nedavnim sajmovima potrošačke elektronike, gdje je vrhunska robotika ponudila viziju redefiniranja modernog starenja i dugovječnosti. Predstavljene su različite vrste uređaja, a svaka nudi jedinstvena rješenja za izazove starenja.

Humanoidni pomoćnici i sugovornici

Za starije osobe koje čeznu za suputnikom, humanoidni roboti mogu biti dobro rješenje. Ovi "asistenti za dobrobit" često imaju prijateljsko lice i sustav za emocionalnu obradu koji kombinira vid, zvuk i dodir kako bi pružio utjehu i povezanost.

Takav robot može prepoznavati lica, uspostaviti kontakt očima, reagirati na dodir gestama poput treptanja, voditi razgovore pa čak i igrati društvene igre. Također može pomoći u svakodnevnim zadacima, poput donošenja čaše vode ili lijekova. Proizvođači planiraju da takvi roboti u budućnosti pomažu starijima i s mobilnošću, praćenjem zdravlja i fizikalnom rehabilitacijom, a uglavnom su namijenjeni ustanovama za skrb.

Pametni uređaji za diskretno praćenje zdravlja

Druga vrsta uređaja pokretanih umjetnom inteligencijom funkcionira kao prijateljski sustanar koji je ujedno i osobni zdravstveni asistent. Može razgovarati tijekom dana, provjeravati kako se korisnik osjeća, podsjećati na uzimanje lijekova ili na dogovorene termine te predlagati aktivnosti poput mentalnih igara.

No, ključna funkcionalnost ovih uređaja odvija se diskretno u pozadini. Postavljeni na noćni ormarić, koriste radarsku tehnologiju umjesto kamera kako bi pratili suptilne pokrete, poput disanja, čuvajući pritom privatnost. Mogu pratiti otkucaje srca i san bez potrebe za nošenjem ili punjenjem dodatnih uređaja. Ako otkriju problem, odmah obavještavaju njegovatelje i šalju tjedne izvještaje obitelji.

Robotski ljubimci za emocionalnu podršku

Za korisnike koji preferiraju razigraniji pristup, rješenje su realistični robotski ljubimci, poput zlatnih retrivera. Oni služe kao životinje za emocionalnu podršku starijim osobama koje se ne mogu brinuti o pravom ljubimcu, poput onih s demencijom.

Robotski ljubimci reagiraju na glas i dodir realističnim ponašanjem, od mahanja repom do zvukova štenca, a imaju čak i "otkucaje srca" koji se mogu osjetiti. To su ljubimci za ljude koji ne mogu imati prave ljubimce.

Borba protiv usamljenosti kao prioritet

Svi navedeni tipovi robotskih suputnika imaju zajednički cilj - borbu protiv jednog od najvećih izazova s kojima se suočavaju starije osobe: usamljenosti. Istraživanja pokazuju da se više od trećine Amerikanaca u dobi od 50 do 80 godina osjeća usamljeno. S vremenom, to može ozbiljno naštetiti mentalnom i fizičkom zdravlju. Kliničke studije pokazale su da AI suputnici mogu smanjiti osjećaj usamljenosti i do 95 posto, što naglašava važnost ovakvih tehnoloških rješenja.

Pomoć pri kretanju i rehabilitaciji

Drugi tipovi robotskih uređaja dizajnirani su kako bi pomogli u mobilnosti, rehabilitaciji i svakodnevnoj brizi o sebi, podržavajući globalni trend "starenja u vlastitom domu".

Sustavi za podizanje i premještanje

Postoje uređaji koji pomažu starijim osobama i drugima s tjelesnim ograničenjima pri podizanju i premještanju, primjerice iz kreveta u invalidska kolica, i to bez pomoći njegovatelja.

Takav uređaj koristi dva seta ruku: jedan oblikuje sjedalo koje klizi ispod korisnika, dok drugi obavija torzo radi potpore. Može podići osobu do stojeće visine, a opremljen je senzorima i daljinskim upravljačem.

Nosivi egzoskeleti za sprječavanje padova

Za starije osobe koje su nestabilne ili se oporavljaju od ozljeda, dodatnu potporu mogu pružiti lagani nosivi egzoskeleti. Oni imaju motoriziranu podršku za kukove i koljena kad god osjete da korisnik pokušava ustati ili hodati. Ako prepoznaju posrtanje, takvi uređaji trenutno ukrućuju zglobove i djeluju kao potpora za sprječavanje pada.

