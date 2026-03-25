Dobro se dobrim vraća: Krunoslava tiho pomaže djeci preko 50 godina, a njezina priča i vama će se uvući u dušu

Postoji jedna tiha, gotovo neprimjetna vrsta ljudi. Nećete ih vidjeti na naslovnicama. Ne govore glasno o sebi. Ne broje svoje dobre geste. I gotovo nikada ne misle da rade nešto posebno. A zapravo rade sve.

U svijetu u kojem smo se navikli na rečenice poput “ljudi su danas grozni”, postoje oni koji svakodnevno, uporno i bez publike rade suprotno. Oni koji, kako nas podsjeća projekt “Dobro se dobrim vraća”, ne popravljaju svijet odjednom, ali popravljaju nečiji dan, nečiji tjedan, nečiji život. Jedna od njih je i gospođa Krunoslava koja je u kreativnom natječaju 'Dobro se dobrim vraća powered by Admiral' osvojila naša srca i naučila nas kako da napravimo u njima još malo mjesta za one kojima je pomoć potreba.

Neki ljudi nikada zapravo ne odu u mirovinu

Krunoslava ima 77 godina. Formalno je umirovljenica, ali u stvarnosti i dalje na terenu. Bila je prva socijalna radnica u zagrebačkom Suvagu. U vremenu kad se o mnogim stvarima nije govorilo dovoljno glasno, ona je bila tamo gdje je trebalo, uz djecu, uz roditelje, uz obitelji koje su pokušavale pronaći način kako dalje.

I nije prestala.

Jer neki ljudi ne znaju stati kad dođu do kraja radnog vijeka. Zato što njihov posao nikad nije bio samo posao. To je bila potreba.

Postoje ljudi koji jednostavno ostaju

I danas, godinama nakon što je službeno zatvorila jedno poglavlje, ona i dalje radi s djecom i obiteljima kojima treba pomoć. Ne zato što mora. Ne zato što treba. Nego zato što ne zna drugačije. To nije heroizam. To je ona unutarnja, gotovo neobjašnjiva potreba da nekome bude lakše jer si ti tu.

Najvažnije stvari često naučimo od jedne osobe

Ponekad jedna osoba promijeni tijek nečijeg života.Ne dramatično. Ne preko noći. Nego postupno, kroz godine.

Krunoslavu je na ovaj natječaj prijavila kolegica i prijateljica Božica. Ali prije nego što su postale kolegice, bile su mentorica i učenica. A to su odnosi koji ostaju zauvijek jer postoje ljudi koji vas ne nauče samo poslu, nauče vas kako biti čovjek u tom poslu.

Kako slušati, kako ne odustati, kako ostati kad je najteže. I možda je upravo to najveći trag koji netko može ostaviti.

Dobrota koja se ne računa, ali se pamti

U projektu “Dobro se dobrim vraća powered by Admiral” ne traže se superheroji. Traže se stvarni ljudi, oni koji svakodnevno, tiho, rade male stvari koje drugima znače sve.

