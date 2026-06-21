Slovenac napravio dar-mar u kafiću pa divljao u policijskoj postaji: 'Ubit ću vas'

Dvadesetsedmogodišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima.

Kako je u nedjelju izvijestila Policijska uprava primorsko-goranska, incident je počeo u subotu u 1,17 sati na terasi ugostiteljskog objekta u Malom Lošinju, gdje je muškarac ometao goste, razbijao čaše i prijetio zaposleniku lokala.

Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije. Prema navodima policije, u prostoriji za zadržavanje nastavio je s agresivnim ponašanjem, pri čemu je oštetio inventar i upućivao ozbiljne prijetnje smrću i uvrede prisutnim policijskim službenicima.

Kokain i alkohol u organizmu

Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina. Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u subotu u večernjim satima predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske u Rijeci i protiv njega su podnesene prijave nadležnom državnom odvjetništvu i sudu.

Tereti ga se za više prekršaja protiv javnog reda i mira te kaznena djela prijetnje službenoj osobi i oštećenja tuđih stvari.

Policija je navela da je u nedjelju, nakon dovođenja na sud, pušten na slobodu uz određene mjere opreza.