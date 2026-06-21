U centru Zagreba napao maloljetnika! Stigla policija, a onda je počela prava drama...

Zagrebački policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice policajaca i kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu maloljetnika.

Naime, u petak 19. lipnja oko 1 sat policija je zaprimila dojavu da se u Tkalčićevoj ulici nalazi osoba koja je ozlijeđena. Policajci su stigli na mjesto događaja zatekli maloljetnika s vidljivim ozljedama glave, dok su prikupljenim saznanjima došli do informacije da se mogući počinitelj udaljio u smjeru Ulice Opatovina.

Obilaskom Opatovine uočili su osobu za koju su posumnjali da je mogući počinitelj, a koja je u ruci držala staklene boce.

Gurnuo policajca

Policajci su mu izdali naredbu da boce spusti na tlo, što je i učinio, nakon čega je gurnuo policajca i srušio na tlo te počeo bježati. Policijski službenici krenuli su za njim i sustigli ga, nakon čega su nad njim, s ciljem savladavanja otpora, sprječavanja bijega i uhićenja, uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje).

Mladić je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, gdje je utvrđeno da se radi o 18-godišnjaku koji je imao 1,17 g/kg alkohola u organizmu.

U događaju je policijski službenik lakše ozlijeđen, dok 18-godišnjak nije ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.