Usred bijela dana naletio na retrovizor drugog automobila: Najveći problem je nastao kad ga je policija našla

Ovog petka, oko 14.25 sati, ured bijela dana, na području Svetog Ivana Zeline, u mjestu Suhodol Zelinski, muškarac (64) upravljao je automobilom i nepropisno se kretao prometnom trakom.

Tako je prešao u lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Lijevim bočnim ogledalom naletio je na lijevo bočno ogledalo automobila zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 74-godišnjaka kojim je upravljala 69-godišnjakinja, a koja se kretala iz suprotnog smjera.

Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto nesreće, a da prethodno s drugim sudionikom nije popunio i potpisao Europsko izvješće ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilu, kažu iz zagrebačke policije.

Obavljenim očevidom policijski su službenici utvrdili da vozač:

upravlja vozilom pod utjecajem od 2,13 g/kg alkohola u organizmu,

upravlja za vrijeme dok mu je isteklo važenje prometne dozvole te

kao vlasnik nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju.

Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Sesvetama. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.790 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.790 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.