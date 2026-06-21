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Usred bijela dana naletio na retrovizor drugog automobila: Najveći problem je nastao kad ga je policija našla

Usred bijela dana naletio na retrovizor drugog automobila: Najveći problem je nastao kad ga je policija našla
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Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Ilusracija

21.6.2026.
8:47
danas.hr
Boris Scitar/PIXSELL/Ilusracija
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Ovog petka, oko 14.25 sati, ured bijela dana, na području Svetog Ivana Zeline, u mjestu Suhodol Zelinski, muškarac (64) upravljao je automobilom i nepropisno se kretao prometnom trakom. 

Tako je prešao u lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Lijevim bočnim ogledalom naletio je na lijevo bočno ogledalo automobila zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 74-godišnjaka kojim je upravljala 69-godišnjakinja, a koja se kretala iz suprotnog smjera.

Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto nesreće, a da prethodno s drugim sudionikom nije popunio i potpisao Europsko izvješće ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilu, kažu iz zagrebačke policije. 

Obavljenim očevidom policijski su službenici utvrdili da vozač:

  • upravlja vozilom pod utjecajem od 2,13 g/kg alkohola u organizmu,
  • upravlja za vrijeme dok mu je isteklo važenje prometne dozvole te
  • kao vlasnik nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju. 

Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Sesvetama. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.790 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.790 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Prometna NesrećaAlkohol VoznjaSveti Ivan ZelinaPolicija
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