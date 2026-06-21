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Teška prometna nesreća u Slanome, ozlijeđeno pet osoba: Morali intervenirati i vatrogasci

Teška prometna nesreća u Slanome, ozlijeđeno pet osoba: Morali intervenirati i vatrogasci
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Foto: Dubrovački dnevnik

Cesta na tom području bila je zatvorena za sav promet do završetka policijskog očevida

21.6.2026.
8:27
danas.hr
Dubrovački dnevnik
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Prometna nesreća dogodila se sinoć oko 19:30 sati u Slanome, a u njoj je ozlijeđeno pet osoba.

U nesreći su sudjelovala dva vozila dubrovačkih i stranih registarskih oznaka, piše Dubrovački dnevnik. Vatrogasci su jednu unesrećenu osobu izvlačili iz vozila, potvrdili su im iz OKC-a, nakon čega je prevezena u Opću bolnicu Dubrovnik. 

Teška prometna nesreća u Slanome, ozlijeđeno pet osoba: Morali intervenirati i vatrogasci
Foto: Dubrovački dnevnik

U nesreći je ozlijeđeno pet osoba, zbog čega su intervenirala četiri vozila hitne pomoći s 12 medicinskih djelatnika. 

Cesta na tom području bila je zatvorena za sav promet do završetka policijskog očevida.

SlanoDubrovnikPrometna Nesreća
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