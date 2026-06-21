Teška prometna nesreća u Slanome, ozlijeđeno pet osoba: Morali intervenirati i vatrogasci

Prometna nesreća dogodila se sinoć oko 19:30 sati u Slanome, a u njoj je ozlijeđeno pet osoba.

U nesreći su sudjelovala dva vozila dubrovačkih i stranih registarskih oznaka, piše Dubrovački dnevnik. Vatrogasci su jednu unesrećenu osobu izvlačili iz vozila, potvrdili su im iz OKC-a, nakon čega je prevezena u Opću bolnicu Dubrovnik.

Foto: Dubrovački dnevnik

U nesreći je ozlijeđeno pet osoba, zbog čega su intervenirala četiri vozila hitne pomoći s 12 medicinskih djelatnika.

Cesta na tom području bila je zatvorena za sav promet do završetka policijskog očevida.