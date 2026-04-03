Prestanite bacati prazne boce vina: Malo ljudi zna da od njih možete ovo napraviti

Prazne vinske boce, koje najčešće završavaju u reciklažnom otpadu, mogu poslužiti kao osnova za izradu jedinstvenih kućnih dekoracija. Primjer kreativne prenamjene predstavila je jedna žena čija je ideja privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Sara Davies je na platformi TikTok demonstrirala postupak transformacije odbačenih boca u estetski privlačne predmete. Njezin pristup ne zahtijeva skupe materijale, već kreativnost i strpljenje, a konačni rezultati su iznimno dojmljivi, piše Mirror.

#Upcycling #CraftingIdeas #HomeDecor #GildingFlakes #CreativeCrafts #Repurpose #CraftersCompanion ♬ original sound - Sara Davies MBE @saradaviescc How to Pimp Up Your Old Wine Bottles! Start by soaking off all the labels to create a clean base for your spray paint. I chose white so I could easily add pops of color and sparkle later. Next, I made mine a little fancier by adding some blue acrylic paint. Once that dried, I took it to the next level with gilding flakes! Remember, you’ll need special glue to make the gilding flakes stick (you can grab it from the @crafterscompanion website). And once they’re on—doesn’t it look amazing? These make gorgeous centerpieces and ornaments for your home in any color palette you like! #DIYDecor

Od boce do dekoracije

Proces započinje uklanjanjem etiketa, što se najlakše postiže potapanjem boca u vodu. Nakon sušenja, boca postaje podloga za daljnju kreativnu obradu. "Koristila sam boju u spreju kako bih stvorila bijelu podlogu, a nakon toga možete biti kreativni", pojasnila je Davies u svom videozapisu.

Poduzetnica je zatim odabrala plavu nijansu akrilne boje i nanijela je na gornji dio boce, stvarajući nepravilan prijelaz prema bijeloj podlozi. Za dodatni estetski efekt, koristila je srebrne listiće. "Nakon što se boja osušila, projekt sam upotpunila srebrnim listićima za pozlatu koji daju profinjen sjaj", objasnila je, napominjući kako je za njihovo prianjanje potrebno koristiti specijalizirano ljepilo.

U završnom koraku, ukrašene boce dobivaju praktičnu namjenu. Umetanjem nekoliko cvjetova, Davies ih je pretvorila u male vaze. "Smatram da izgledaju vrlo dopadljivo. Mogu se postaviti bilo gdje u domu, primjerice na ulazna vrata, kao šarmantan ukrasni detalj", zaključila je.

Ekološki značaj prenamjene stakla

Kreativni projekti poput ovoga nisu samo hobi, već konkretan primjer kako se stare stvari mogu ponovno iskoristiti i time smanjiti otpad. Ponovna uporaba staklenih boca ima značajan pozitivan ekološki učinak. Primjerice, ugljični otisak prosječne vinske boce od 750 ml iznosi približno 1,2 kilograma, a prenamjenom se taj utjecaj izravno smanjuje.

Iako je staklo materijal koji se može u potpunosti reciklirati, globalna stopa recikliranja staklene ambalaže iznosi svega 32 posto. Velik dio staklenog otpada završava na odlagalištima, gdje proces razgradnje traje i do milijun godina. Stručnjaci za održivost naglašavaju da je prenamjena ekološki povoljnija opcija od recikliranja jer izbjegava energetski zahtjevan proces taljenja stakla na temperaturama od približno 1500 stupnjeva Celzija.

Video Sare Davies potaknuo je brojne reakcije i inspirirao korisnike društvenih mreža na vlastite kreativne projekte. Jedna je korisnica platforme TikTok napisala: "Oduševljena sam bocama, ovo je prava inspiracija, hvala vam! Sada u mirovini mogu satima stvarati prekrasnu umjetnost!"

Ostali korisnici podijelili su vlastite tehnike ukrašavanja. "Svoje sam boce ukrasila tehnikom decoupage i bila sam iznimno ponosna na rezultat", piše u jednom komentaru. Treća korisnica podijelila je: "Pustila sam da se vosak svijeća u različitim bojama cijedi niz dvije boce, kao što smo to radili u školi te sam za Božić u njih stavila svijeće. Obuzeo me snažan osjećaj nostalgije."

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra