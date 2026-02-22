Najjeftiniji i najbrži način kuhanja: Ovaj uređaj često krivo koristimo

Od friteza na vrući zrak do sporih kuhala, postoji bezbroj metoda za pripremu i podgrijavanje obroka. Unatoč uvriježenom mišljenju, mikrovalne pećnice ne služe samo za podgrijavanje jučerašnje večere, već su zapravo jedna od najekonomičnijih dostupnih opcija za kuhanje.

Stručnjaci za hranu ističu kako su mikrovalne pećnice sposobne pripremiti gotovo sve, a uz to su iznimno povoljne za korištenje. Naglasili su da rad ovog uređaja košta znatno manje u usporedbi s tradicionalnim pećnicama, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Najisplativiji uređaj u kuhinji

Naime, osim sporog kuhala, koje zahtijeva duže vrijeme kuhanja, mikrovalna pećnica predstavlja najjeftiniji način pripreme hrane.

"Mikrovalne pećnice kuhaju vrlo brzo, što znači da troše manje energije i posljedično su energetski učinkovitije od klasičnih pećnica", objasnili su.

Navode kako mikrovalna pećnica velike snage troši otprilike jedan kilovat po satu, što se preračunava u trošak od svega nekoliko desetaka centi. Budući da uređaj obično radi u kratkim intervalima, od jedne do nekoliko minuta, pokazao se kao izrazito ekonomičan.

U mikrovalnoj pećnici može se pripremiti širok spektar jela, uključujući i ona koja se inače pripremaju na štednjaku. To uključuje poširana jaja ili kajganu, povrće kuhano na pari pa čak i brze kolače iz šalice za jednu osobu. Za kuhanje povrća na pari, jednostavno ga nasjeckajte na komade ujednačene veličine, a zatim ih prebacite u posudu sigurnu za mikrovalnu pećnicu s dvije žlice vode. Pokrijte posudu i kuhajte dok povrće ne omekša. Sve vrste povrća zahtijevaju različito vrijeme kuhanja, ali brokula, grašak i mrkva posebno su pogodni za ovu metodu.

Foto: Shutterstock

Namirnice koje treba izbjegavati

Jedna od čestih zabluda jest da kuhanje u mikrovalnoj pećnici uništava nutritivnu vrijednost hrane, no to nije točno, pod uvjetom da se hrana ne prekuha tijekom pripreme ili podgrijavanja. Stručnjaci napominju da se to može dogoditi kod bilo koje metode kuhanja. "Kuhanje u mikrovalnoj pećnici zapravo može sačuvati više hranjivih tvari od drugih metoda kuhanja jer se hrana zagrijava iznimno brzo", istaknuli su.

Iako je svestrana, postoje određene namirnice koje nisu pogodne za pripremu u mikrovalnoj pećnici. Među njima su češnjak, podgrijavanje čaja ili kave te kuhanje cijelog jajeta u ljusci.

Stručnjaci su za Mirror upozorili na opasnost od kuhanja jaja: "Kako se jaje kuha, para se zadržava unutar ljuske, zbog čega može puknuti i izazvati nered u uređaju."

