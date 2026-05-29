Legendarna Hurem pozirala s mamom pa zapanjila pratitelje izgledom: 'Ista si ona'

Njemačko-turska glumica Meryem Uzerli (43), koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta ulogom sultanije Hurem u seriji "Sulejman Veličanstveni", poznata je po tome da svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Ipak, za posebne prigode napravi iznimku, a posljednjom objavom na Instagramu raznježila je svoje pratitelje, podijelivši emotivnu čestitku za 77. rođendan svoje majke Ursule.

Uzerli je objavila seriju fotografija i kratkih videozapisa koji prikazuju intimnu obiteljsku proslavu. Na istima vidimo glumicu kako pozira sa svojom majkom, ocem i dvjema kćerima, Larom (12) i Lily (5), u toplom kućnom okruženju ispred kamina. Prostor je bio ukrašen s nekoliko raskošnih buketa, a na stolu se našlo i više torti.

Uz fotografije je napisala jednostavnu, ali dirljivu poruku: "Sretan rođendan mama! 77", dodavši na njemačkom: "Volimo te tako jako!!".

Prisjetila se djetinjstva

Posebnu čar objavi daju stare fotografije iz obiteljskog albuma. Među njima je i portret njezine majke iz mladosti, kao i fotografija na kojoj kao djevojčica pozira s majkom i sestrom ispred impozantne Plave džamije u Istanbulu, svjedočeći o dubokim vezama obitelji s Turskom.

Kroz ove kadrove, glumica je svojim pratiteljima pružila rijedak uvid u svoje odrastanje i neraskidivu vezu s majkom, a mnogi su primijetili i koliko Meryem nalikuje majci. "Ista si mama", neki su od komentara koji se mogu pročitati ispod objave. Također, komentari ispunjeni čestitkama stizali su na turskom, španjolskom i engleskom jeziku, pokazujući koliku podršku glumica uživa na međunarodnoj sceni.

Podsjetimo, nakon završetka snimanja serije koja ju je proslavila, Meryem je postala majka dvije djevojčice. Stariju Laru dobila je s biznismenom Canom Atesom s kojim je u vezi bila kratko, a razišli su se dok je još bila trudna. Drugu kćer - Lili Koi, dobila je 2021. godine, a iako nikada nije otkrila tko je otac, jednom prilikom je otkrila kako je njezin partner divan otac koji sudjeluju u svemu oko djevojčica.