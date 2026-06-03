Oršić je u Zagrebu? Samo ga jedan detalj dijeli od toga da ponovo obuče plavi dres

Legendarni Dinamov krilni napadač Mislav Oršić nalazi se u Zagrebu i samo ga liječnički pregled dijeli od povratka u Dinamo.

To su informacije koje je jutros objavio Germanijak. Podsjetimo, vijest o Oršićevu povratku u Dinamo pojavila se u medijskom prostoru prije tjedan dana, a od tada pristižu nove informacije. Krilni napadač u Dinamo bi trebao stići besplatno nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafosom, a za plaću navodno nije ni pitao.

Naravno, iako ga “samo potpis” dijeli od povratka u najdraži dres, Oršić i dalje službeno nije igrač Dinama. Liječnički pregled u Dinamu poznat je kao rigorozan i provjerava se svaki mogući problem. No, ako Oršićeva forma u Pafosu išta govori, tridesettrogodišnjak ne bi trebao imati prepreka za povratak kući.

Ako se to uistinu dogodi, Oršić će biti drugi ulazni transfer Dinama ovog ljeta nakon (još uvijek nepotvrđenog) dolaska Stjepana Radeljića iz Rijeke, koji bi u Dinamo također trebao stići bez odštete.