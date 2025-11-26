Više hospitaliziranih nego lani: Hoće li se svi uspijeti zaštiti od gripe?

NEMA DOVOLJNO CJEPIVA /

U posljednjih 10 godina, gripa u Hrvatsku nikad ranije nije stigla. Više je i hospitaliziranih zbog posljedica zaraze nego lani u istom razdoblju. Doza cjepiva za rizične skupine ima dovoljno, ali ne i za ostale građane u ljekarnama Nema ih, a dodatne se neće naručivati.

Gripa je ove godine uranila i u ordinacije obiteljskih liječnika. Pa su Antonia i suprug odlučili zaštititi i svoje jednogodišnje dijete i sebe, i cijepiti se protiv nje. No, do cjepiva nisu uspjeli doći svi koji su htjeli.

Za rizične skupine, kronično bolesne i starije osobe, cjepiva ima dovoljno. Ali za opću populaciju cjepiva u ljekarnama jednostavno nema. Više pogledajte u prilogu Tee Mihanović.