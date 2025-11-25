Većina Nizozemaca vjeruje u crni scenarij, neki su se već počeli spremati za rat...

BEZ STRUJE, VODE, INTERNETA /

Švedska, Norveška, Finska i Danska izdale su brošure s preporukama što činiti u slučaju katastrofe, prirodne ili ratne. Nizozemska je otišla i korak dalje. U sklopu vladine kampanje pripreme za ratno stanje, odabrani Nizozemci živjeli su u mraku, bez grijanja, vode, struje i interneta.

Život u mraku, pod dekama, bez pomoći tehnologije, a nakon drugog dana i bez vode. U takvim nemogućim uvjetima živjelo je šest kućanstava u Nizozemskoj.

Kyra Edenburg, sudionica kampanje, opisuje iskustvo: “Izgleda ugodno s upaljenim svijećama. Ali šteta što se ovog vikenda sve prvi put smrzlo.”

Sudionici su odluku donijeli dobrovoljno, kako bi u preventivnoj vladinoj kampanji saznali može li se preživjeti izvanredno stanje u slučaju rata ili klimatske krize – posebno zimi. “Prvo jutro kod mene je bilo 15 stupnjeva, sljedeći dan 14, a jutros 13 stupnjeva. Ali da, odjenete se za to i u redu je. No, ako predugo mirno sjedite, osjetit ćete hladnoću,” kaže Edenburg. Više doznajte u prilogu Petre Gudelj.