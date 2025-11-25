FREEMAIL
MUČNA ISPOVIJEST ŽENE /

Žrtva nasilja o paklu života sa zlostavljačem: 'Šamarao me, tukao šipkom, ostavljao u blatu'

Od početka godine ubijeno je 15 žena u Hrvatskoj, 11 su ubili njihovi partneri. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama RTL Danas donosi potresnu priču. Žrtva ju je pristala podijeliti kako bi potaknula i ostale koje trpe nasilje da potraže pomoć. 

"To je krenulo prije pet godina... Poslije 3-4 mjeseca veze počela je patološka ljubomora, fizičke povrede, psihičke povrede, kasnije ekonomsko i seksualno nasilje", povjerila je 32-godišnja žrtva nasilja.

Trpjela je godinama, a onda ga prijavila policiji i od zlostavljača pobjegla u drugu državu. "Od šamara, šipke iz ormara, udaranja kablovima, ostavljanja u blatu. Bukvalno svaka vrsta nasilja. Nisam mogla da radim, ostala sam bez posla, ovisila sam o njemu", svjedoči zlostavljana žena.

Zbog straha, slične priče često ostanu neprijavljene. O mučnim detaljima, alarmantnim brojkama, ali i savjetima stručnjaka doznajte u priči Kristine Čirjak.

25.11.2025.
19:46
Kristina Čirjak
Nasilje Nad ŽenamaIspovijestžrtve NasiljaFemicid
