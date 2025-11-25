FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE TO VAŠ SRAM...' /

Strah, šutnja i začarani krug nasilja! Savjet vrijedan života: 'Prijavite, prijavite, prijavite'

U našoj rubrici Pitali smo i vas: "Koju biste poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje?" Evo nekoliko poruka s naše Facebook stranice

25.11.2025.
17:05
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Samo ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 15 žena, a 11 od njih ubili su intimni partneri. Na taj problem upozorila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, ističući kako su nužne hitne sustavne promjene. Uz to, važno je istaknuti kako se svakih 15 minuta dogodi nasilje nad ženama, a brojke nasilja nisu pouzdane jer ga se žene često ne usude prijaviti.

U našoj rubrici Pitali smo i vas: "Koju biste poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje?" Evo nekoliko poruka s Facebook stranice net.hr.

"Nije to vaš sram nego njihov. Nikad, ali NIKAD ne šutjeti o nasilju", poručuje Ivana Peričić. 

Tri savjeta dao je Željko Enc: "Prvi - prijavite, drugi - prijavite i treći prijavite!!! Vaše zdravlje, život i sigurnost u vašim su rukama! Imate samo jedan život". 

Da će svako nasilje biti kažnjeno kad tad vjeruje Ivana Matas i dodaje: "Poručila bih da se ne boje jer su jače nego što misle i sve su žene stijene". 

Monika Radočaj upozorava da skrivanje i zataškavanje nasilja i nasilnika samo pogoršava situaciju i daje više moći nasilniku. "Šutnja daje vjetar u leđa nasilnicima. On zna da može i da ona neće ništa poduzimati. No upravo je potrebno da žena koja to trpi smjesta obavijesti svu rodbinu, susjede, prijatelje, poznanike i zatim ga prijavi i po mogućnosti se hitno makne iz te situacije na sigurno", ističe. 

"Budite hrabre, time spašavate svoj i život svoje djece", zaključuje Svjetlana Grujić. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dobitnica nagrade Luka Ritz svima onima koji trpe nasilje poručila: 'Nemojte šutjeti'

Pitamo VasNasilje Nad ŽenamaNasilje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NIJE TO VAŠ SRAM...' /
Strah, šutnja i začarani krug nasilja! Savjet vrijedan života: 'Prijavite, prijavite, prijavite'