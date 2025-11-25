Strah, šutnja i začarani krug nasilja! Savjet vrijedan života: 'Prijavite, prijavite, prijavite'

Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Samo ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 15 žena, a 11 od njih ubili su intimni partneri. Na taj problem upozorila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, ističući kako su nužne hitne sustavne promjene. Uz to, važno je istaknuti kako se svakih 15 minuta dogodi nasilje nad ženama, a brojke nasilja nisu pouzdane jer ga se žene često ne usude prijaviti.

U našoj rubrici Pitali smo i vas: "Koju biste poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje?" Evo nekoliko poruka s Facebook stranice net.hr.

"Nije to vaš sram nego njihov. Nikad, ali NIKAD ne šutjeti o nasilju", poručuje Ivana Peričić.

Tri savjeta dao je Željko Enc: "Prvi - prijavite, drugi - prijavite i treći prijavite!!! Vaše zdravlje, život i sigurnost u vašim su rukama! Imate samo jedan život".

Da će svako nasilje biti kažnjeno kad tad vjeruje Ivana Matas i dodaje: "Poručila bih da se ne boje jer su jače nego što misle i sve su žene stijene".

Monika Radočaj upozorava da skrivanje i zataškavanje nasilja i nasilnika samo pogoršava situaciju i daje više moći nasilniku. "Šutnja daje vjetar u leđa nasilnicima. On zna da može i da ona neće ništa poduzimati. No upravo je potrebno da žena koja to trpi smjesta obavijesti svu rodbinu, susjede, prijatelje, poznanike i zatim ga prijavi i po mogućnosti se hitno makne iz te situacije na sigurno", ističe.

"Budite hrabre, time spašavate svoj i život svoje djece", zaključuje Svjetlana Grujić.

