Čovjek koji je spasio toranj katedrale o rušenju Vjesnika: 'Trebao bi pasti na tu stranu'

Nove snimke statičara pokazuju razinu katastrofe koju je Vjesnik doživio. Na 14. katu, sve je uništeno, zidovi izgoreni, krhotine su posvuda.

Nakon što je brifirao premijera, ministar graditeljstva Branko Bačić dao je jasnije rokove kada bi krenulo rušenje, i to najvjerojatnije miniranjem. Prvi korak je izrada projekta uklanjanja. "Stručnjaci kojima damo posao napravit će taj projekt, nadamo se, maksimalno kroz dva, tri tjedna. I onda slijedi ugovor sa izvođačem i uklanjanje", kazao je.

Moguće je, dodaje, da Vjesnik bude srušen u prosincu. Na projektu je angažiran profesor Dobrilović, koji ima iskustva i na miniranju ciglane na zagrebačkom Črnomercu i tornja zagrebačke katedrale.

"Kad vidimo koji su nosivi elementi, koje su njihove dimenzije, kakva je čvrstoća betona, onda ćemo moći proračunati broj bušotina i kilograma eksploziva", objašnjava Mario Dobrilović, profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu.

Neboder će padati prema zapadu?

Plan je da neboder pada prema zapadu, prema Savskoj ulici. Eksploziv se ne bi stavljao po cijelom Vjesniku. "Sigurno da se neće ići po visini objekta. To, ako će se raditi, radit će se na prizemnim etažama. Obično ide i malo urušavanje da se snizi visina. To su neki detalji koje ćemo morati učiniti u projektu", kaže profesor Dobrilović.

Projektom će trebati definirati i je li potrebna evakuacija stanovnika. Odredit će se sigurnosna zona. "Taj trenutak koji ne bi dugo trajao, ljudi i vozila bi se morali ukloniti. I promet bi bio zaustavljen dok neboder ne bi dio srušen", tvrdi ministar Bačić.

U Vjesnik su ušli i dronovi Civilne zaštite. Snimke su predane Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji su ih pak dali policiji radi istrage pa ih ne smiju pokazati javnosti.

Riha: U neboderu se dogodio pakao

Željko Riha, predsjednik Bespilotnih sustava u kriznim situacijama tvrdi da je Vjesnik 'pakao'. "Prvo sam pomislio sva sreća nema ljudskih žrtava, stvarno izgleda horor. Vidio sam razne požare, ali pakao se dogodio u neboderu. Evo danas je kiša, ali očekujemo kad budu povoljni uvjeti za letačke operacije očekujemo da ćemo nastaviti. Jer naša je uloga da pošaljemo dronove umjesto ljudi.

Gradu je u interesu da se Vjesnik sruši što prije, oglasio se gradonačelnik Zagreba prvi put od odluke o rušenju. "Budući da može doći po nalazu statičara do samog urušavanja zgrade, jasno je da se ne može pustiti promet kroz podvožnjak", kazao je. Više u prilogu Katarine Brečić.