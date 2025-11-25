Veliki vodič novogodišnjih dočeka u Hrvatskoj: Troškovi izvođača idu i do 130.000 eura

Došlo je vrijeme za jedno od najiritantnijih pitanja godine, a to je gdje ćete za Novu?

Marijan i Krešimir iz Zagreba su odlučili ostati kući u krevetu. Možda je prerano, ali se čini da većini doček Nove godine ne znači puno.

A gradovi su i ove godine odlučili odriješiti kesu. Najviše, standardno, Dubrovnik.

Preko sto tisuća eura za Merlina

"Trošak Merlina, glavnog novogodišnjeg izvođača je 130 000 eura. Očekujemo veliku posjećenost", izjavila je Magdalena Prkut, glasnogovornica Grada Dubrovnika.

Uz Merlina nastupit će Hiljson Mandela i Jakov Jozinović. Dubrovčani će imati i reprizu Nove dan kasnije s Petrom Grašom.

Splićani, koji su se na prvu razveselili informaciji koja je ovih dana kolala u medijima kako će ih na Rivi raspjevati grupa Dalmatino, nažalost su se na kraju razočarali. Splićanin Frane je podijelio da bi najradije volio vidjeti pokojnog Olivera na dočeku, ali da je i razočaran viješću da Dalmatino ipak ne nastupa. Dalmatino ne nastupa, ali tu su i drugi izvođači.

Niz izvođača u Splitu i Rijeci

"Za Novu Godinu nastupa Baby Lasagna i Željko Bebek i DJ. Očekujemo jednu posebnu Novu Godinu, Advent u gradu Splitu na deset lokacija", najavio je Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita.

Rijeka će za doček potrošiti 73.000 eura za šest izvođača na CroDance partiju.

"Senna M, Indira, Simplicija, Alka Vuica i slično i vjerujem da će to svim Riječanima pobudit nekakvu nostalgiju, da će prepoznat, zabaviti se, zaplesati i dobro provesti i zajedno dočekati Novu godinu", nada se Iva Rinčić, gradonačelnika Rijeke.

Povećan broj noćenja

Makarane će u Novu uvesti Dražen Zečić. Svojim su Adventom uspjeli prošle godine povećati broj noćenja za 13 posto, a u odnosu na 2019. godinu, ostvarili su rast u noćenjima i dolascima veći od 200 posto.

U Slavonskom Brodu nastupat će Crvena Jabuka, a u Karlovcu Maja Šuput, a u Puli:

"Neno Belan na Forumu. Na Porta Rati bit će Gustafi i Ivan Licul, a što se tiče pripreme ušli smo mi i u siječanj s programom imat ćemo Mile Kekina, Hiljsona Mandelu, Buč Kesidi", najavio je Peđa Grbin, gradonačelnik Pule.

Za Zagreb i Vukovar se još ne zna

Odgovor na pitanje tko će nastupati u glavnom gradu još se ne zna. Kažu da će izvođače i program objaviti uskoro.

Iz Vukovara još nisu objavili tko nastupa za staru godinu. Još je uvijek sve moguće.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko se sve pjevaču pridružio u 'ratu' protiv zabrana? 'Smeta im sve što je hrvatsko, a ne Lepa Brena'