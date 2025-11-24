Naplaćuju li previše? Koga biste vi htjeli da nastupi za doček: 'Ni jednog, to koliko oni hoće zaraditi...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BOGAT PROGRAM /

Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.

Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin. Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.

U sklopu zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura. No, ovog puta popularnih kućica na Stradunu neće biti.

U našoj temi dana pitali smo vas "Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?" Više pogledajte u prilogu.