Naplaćuju li previše? Koga biste vi htjeli da nastupi za doček: 'Ni jednog, to koliko oni hoće zaraditi...'

Thompson ga prozvao za sektaštvo, a Anušić bocnuo: 'Kada Zagreb bude izgledao kako treba...'
Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.
Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin. Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.
U sklopu zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura. No, ovog puta popularnih kućica na Stradunu neće biti.
