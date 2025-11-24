FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOGAT PROGRAM /

Naplaćuju li previše? Koga biste vi htjeli da nastupi za doček: 'Ni jednog, to koliko oni hoće zaraditi...'

Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.

Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin. Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.

U sklopu zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura. No, ovog puta popularnih kućica na Stradunu neće biti.

U našoj temi dana pitali smo vas "Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?" Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.11.2025.
17:13
RTL Danas
Docek Nove GodineDubrovnikZimski Festival
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx