Jakov Jozinović otkrio koji bi savjet dao budućim talentima: 'Ne želim da nitko bude kao ja'

UOČI KONCERTA /

Kad je imao 12 godina, natjecao se u RTL-ovu šou Zvjezdice. Jakov Jozinović sada ima tek 20 godina, a svojim je izvedbama potpuno očarao Hrvatsku, ali i šire. Proslavila ga je izvedba pjesme "Olivera" Đorđa Balaševića, a dosad je izvodio pjesme Gibonnija, Petra Graše, Zdravka Čolića i drugih zvijezda.

Kao od šale, rasprodaje dvorane po Hrvatskoj i susjedstvu – i to sve prije nego što mu je izišla prva pjesma. Tvornicu u Zagrebu rasprodao je za nekoliko minuta.

Reporterka RTL-a Maja Oštro Flis razgovarala je s Jakovom Jozinovićem, koji joj je otkrio tajnu svoga uspjeha.

Kada smo dolazili ovdje u Tvornicu kulture, tolika kolona djevojaka i publike bila je ispred dvorane. Jesi spreman?

Spreman sam, rođen sam spreman, jedva čekam. Zagreb sam ostavio za ovu malu turneju kao zadnju stanicu jer mi je ipak to grad u kojem prebivam već zadnju godinu dana. Uvijek mislim da nitko neće doći. Mislim da su te karte virtualno prodali, da to nisu stvarne karte, a onda zapravo dođu ljudi – uvijek bude puno.

Tako da sad, kad mi je prijatelj slao video dok je čekao ispred, ja sam stvarno mislio da je to tuđi koncert, da nije moj, iskreno.

Sve više ljudi zna tko je Jakov Jozinović. Glazba koju stvaraš, koju pjevaš, nije isključivo za mlade ljude. Kako nekome objasniti fenomen Jakova Jozinovića i sve što ti se događa?

Možda ne treba ni objašnjavati, možda će vrijeme samo objasniti. Ja sam se tek počeo prezentirati; mi smo tek u trećem mjesecu ozbiljnog dijela karijere. Možda ljudima ne treba objašnjavati, možda ih samo treba pustiti da kroz priču koju im stvaram, kroz glazbu koju ću im stvarati i kroz koncerte koje će oni dobiti, dođu, poslušaju, vide tko sam ja i onda razluče sviđa li im se ili ne.

Jako si mlad, 20 godina. Ako je ovdje u publici možda neki budući Jakov Jozinović, koji bi savjet dao?

Ne želim da nitko bude kao ja, želim da netko bude svoj. Ali ako netko bude išao sličnim putem kao ja, svaka mu čast i svu podršku mu dajem. Jučer sam sreo jednog malog koji također želi raditi ovo kao ja i rekao sam mu samo da bude svoj, da ga nitko ne mijenja. Jer sam, isto kao što je on s 12 godina, ja s 12 godina također krenuo pjevati i govorio uvijek da ću ovo raditi. Samo da bude svoj, da pjeva i voli glazbu – sve što mu se pruža, sve će doći na svoje.

Koliko si uzbuđen od 1 do 10 zbog večerašnjeg koncerta?

Jedanaest, zato što smo se za koncert posebno pripremali. Duplo je više svirača, duplo više vremena uloženo za sve ovo, duplo više kreativnog procesa. Ovo je već koncert na malo ozbiljnijoj razini za nas.