Slovenci na referendumu o pravu na eutanaziju: Podijeljeni stavovi javnosti i političara

Slovenci su se po drugi put našli na referendumu, ovaj put s pitanjem od velikog etičkog i ideološkog značaja. Odlučuju o uvođenju Zakona o potpomognutom umiranju, koji je prije četiri mjeseca usvojen u parlamentu, no potom zaustavljen inicijativom građanskih skupina uz potporu Katoličke crkve i konzervativne oporbe, sakupivši 40.000 potpisa protiv.

Građani su podijeljeni u svojim mišljenjima. Dok neki smatraju da je ljudski život nedodirljiv, drugi podržavaju zakonsku regulaciju uz poštivanje dostojanstva života.

Ako Zakon bude potvrđen na referendumu, omogućit će pacijentima pravo na prekid života pod uvjetom da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja. Pravom glasa raspolaže milijun i 700 tisuća građana.

Predsjednica Slovenije, Nataša Pirc Musar, naglašava važnost očuvanja dijaloga u ovako ideološki kompleksnim pitanjima. Za one koji nisu u mogućnosti doći do birališta, osigurano je glasanje na kućnom pragu uz strogu kontrolu kako bi se spriječilo dvostruko glasanje.

Slovenski premijer Robert Golob podijelio je osobno iskustvo boli kroz patnje oca od raka gušterače te naglasio svoju podršku Zakonu. Rezultati se očekuju tijekom večeri, a da bi Zakon bio poništen, više od polovice glasova mora biti protiv, uz izlaznost od najmanje 20 posto građana, što je nadmašeno već do 16 sati.

