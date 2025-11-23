Kreće ogroman investicijski val, idu prijave već idući tjedan: Jesmo li na prekretnici?

Višemilijunske potpore osigurane su za male otkupljivače mlijeka, a prijave kreću od sljedećeg tjedna. Kako očuvati najžilavije prerađivače mlijeka, a uz njih i one koji mlijeko proizvode?

Obitelj Mladić već tri desetljeća proizvodi mlijeko. Ljubav prema poslu Željko Mladić je prenio na svog sina Marija.

Uz modernizaciju i poticaje – danas njihovih 170 krava proizvede do 4 tisuće litara mlijeka dnevno.

Pitali smo koliko mu znači što se njegov sin time bavi, a Željko odgovara: "S jedne strane mi je drago, s druge nije... Imamo sve objekte, mehanizaciju, struku – jedino nas još ne prati cijena...".

A otkupna cijena je 50 centi po litri. A iza svake litre stoji godina dana truda i znoja.

Sin koji danas vodi posao Mario Mladić opisuje: "Ovo je jedan od rijetkih poslova u poljoprivredi koji traži 365 dana da sve funkcionira. Otkupna cijena bi svakako trebala biti veća zbog samih ulaganja".

Kako bi se pomoglo cijelom lancu, Vlada pokreće program potpore malim mljekarama koje kupuju i prerađuju mlijeko i to sve kako bi se zadržala sadašnja proizvodnja i prerada kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Vrijednost programa je 4 milijuna eura, po dva u 2026. i 2027. godini, a služi za kupovinu opreme za sabiranje i transport svježeg sirovog mlijeka. Dijelit će se na 27 malih mljekara koje kupuju mlijeko od 600 proizvođača koji prerade 8 posto hrvatskog mlijeka.

U pogonu Božidara Kuzmića svaki dan se preradi 25 tisuća litara mlijeka.

"Moramo obnoviti vozni park koji je dosta star, cisterne koje služe za skladištenje mlijeka. Imamo 120 proizvođača mlijeka koji su ugovorom vezani za nas i vrlo je izvjesno da će neki od njih prestati s proizvodnjom, a to su staračka domaćinstva koja nemaju nasljednike. Sad je bitno zadržati mlade", govori nam vlasnik mljekare i predsjednik Udruge hrvatske male mljekare Kuzmić.

Iz Ministarstva poljoprivrede pojašnjavaju – ovo je samo dio sveobuhvatnog programa obnove mljekarstva kojim žele sačuvati i male proizvođače.

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek poručuje: "Tim programom smo predvidjeli da ćemo do 2030. investirati gotovo 600 milijuna eura u sektor proizvodnje mlijeka prije svega kroz potpore primarnim proizvođačima. Malim mljekarama, otkupljivačima koji na regionalnoj razini otkupljuju mlijeko želimo ovim program pomoći kako bi se tehnički opremili kako bi lakše mogli sakupljati mlijeko".

Uz novi program, tvrde, otkupljivači će moći kvalitetnije poslovati i održavati otkupnu cijenu kod malih proizvođača.

Božidar Kuzmić dodaje: "Svijetlo gledam na budućnost, čemu i mi svjedočimo, imamo godišnji rast otkupa mlijeka oko 8 posto. Vjerujem da ćemo zaustaviti trend odustajanja od proizvodnje mlijeka".

Proizvođač mlijeka Željko Mladić zaključuje: "To je posao koji nije za jedan dan, ovaj posao ne možete danas ugasiti i za šest mjeseci, za godinu dana otvoriti, ovo treba konstantno raditi jer ovo treba voljeti".

Nakon 13 godina pada proizvodnje mlijeka, lani je taj trend zaustavljen, a proizvodnja povećana – za 1 posto. Postotak nade više za budućnost mljekarstva.