Europska komisija pozdravila novi politički dogovor: Poljoprivrednike očekuju veće potpore

Europska komisija pozdravlja politički dogovor koji su Europski parlament i Vijeće danas postigli o paketu za pojednostavnjenje zajedničke poljoprivredne politike kojim se želi smanjiti administrativno opterećenje, pojednostavniti programe plaćanja i potaknuti konkurentnost poljoprivrednika. Ta skupna uredba, koja je dio šireg rada Komisije na pojednostavnjenju, prva je o kojoj je postignut dogovor.

U privremenom dogovoru zadržava se srž prijedloga koji je Komisija iznijela u svibnju. Smanjit će se administrativno opterećenje za poljoprivrednike i upravna tijela te reducirati kontrole na terenu. Pojačat će se potpora malim poljoprivrednicima putem plaćanja. Na ekološka poljoprivredna gospodarstva primjenjivat će se pojednostavnjena pravila.

Osim toga, u dogovoru se predviđaju krizna plaćanja aktivnim poljoprivrednicima koje pogode prirodne i klimatske katastrofe. Postignuti su kompromisi među suzakonodavcima u vezi sa zelenom strukturom, potporom najudaljenijim regijama i interoperabilnošću podataka.

Bolje iskorištavanje potpora

Te će mjere donijeti konkretne koristi poljoprivrednicima i državama članicama. Smanjuju papirologiju, povećavaju fleksibilnost te manjim i srednje velikim poljoprivrednim gospodarstvima pomažu da bolje iskoriste potporu koja je dostupna u okviru ZPP-a.

Reformama bi se poljoprivrednicima moglo uštedjeti do 1,6 milijardi eura godišnje, a nacionalnim upravama do 210 milijuna eura. Pritom bi plaćanja, zahtjevi i krizni alati postali jednostavniji i prilagodljiviji, čime se ističe da je paket pojednostavnjenja ključan rezultat u području ZPP-a.

Pod uvjetom da suzakonodavci potvrde politički dogovor te da on službeno stupi na snagu prije kraja godine, danas usuglašen prijedlog ponudit će konkretna, ciljana pojednostavnjenja i uštede već od 2026.

