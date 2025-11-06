Kolaps u dolini Neretve, propadaju tone mandarina! Proizvođači prijete: 'Robu ćemo iskrcati na magistralu'

Dvadeset godina uloženog truda nestaje pred Antinim očima. Prezrele mandarine završile su na tlu jer ih nema gdje prodati što je najgori scenarij za poljoprivrednika iz doline Neretve.

"Situacija je doslovce nepodnošljiva, više nije isplativo raditi mandarine i proizvoditi jer je njezina cijena na rubu egzistencije. Čovjek koji proizvede 200 tona ne može s time proći sezonu, živjeti i kasnije u daljnju proizvodnju", žali se proizvođač mandarina Ante Sršen.

Otkupne cijene niže su nego lani. Da nisu zadovoljni ne kriju ni otkupljivači.

Skladište u Opuzenu zatrpano je mandarinama.

'Kolaps'

"Imamo 20 do 25 posto otpada, kompostane su stale, nova mjesta za zbrinjavanje nisu napravljena i mi otkupljivači smo u problemu. To znači kolaps. Morat ćemo zaustavljati otkupe, a još je na granama tisuće mandarina", ističe vlasnik otkupnog centra u Opuzenu Gradimir Šešelj.

U jeku berbe kompostana u Metkoviću je zatvorena i puna trulog voća.

"Mandarina je zaprimljena od cirka tri tisuće tona, upravo onoliko koliko je bilo s jedinicama lokalne uprave i otkupljivačima dogovoreno da će kompostana zaprimiti", govori tehnički direktor tvrtke za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Metkovića Nikola Veraja.

Hoće li se i kada ponovno moći dovoziti otpad još nije poznato. No, otkupljivači traže da se kompostana osposobi. Tvrde da će u suprotnom 40 posto mandarina ostati neotkupljeno.

"Molim sve nadležne inspekcije, službe, gradonačelnike, pa i predsjednika Vlade da odmah stupe u kontakt s gradonačelnicima i da u roku 24 sata osposobe odlagališta za smeće. Inače ćemo robu iskrcati na magistralu", upozorio je Šešelj.

Problem stvaraju i voćne muhe. Uništavaju nasade, zbog kojih plodovi, umjesto u hladnjačama, završavaju na kompostani.

Odgovor Ministarstva

Sršen se nadovezuje: "Većina nas će prekinuti s proizvodnjom. Jedina korist od mandarine u budućnosti, ako budemo imali što peć za ogrijev, roštilj, što se tiče proizvodnje kao biljke koja bi nas trebala hraniti - to je potpuno neodrživo".

Iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da je problem u neorganiziranosti proizvođača kojima otkupljivači diktiraju cijene.

"Čime su proizvođači nezadovoljni jer imaju veće troškove berbe, a niže prihode od otkupa. Nužno je da se poljoprivrednici prilagode. Jedna je udruživanje u proizvođačke organizacije", dodaju.

Ipak, snašli su se oni koji mandarine ne plasiraju kao voće već u obliku džema ili soka. U ovoj tvornici u Opuzenu u sezoni se preradi 200 tona svježe mandarine i proizvede 70 tisuća litara soka.

"Treba od mandarine napraviti brend i prodavati ga po cijeloj Europi jer naša mandarina ima tržište po cijeloj Europi po svojim okusom, oblikom i bojom. Vjerujemo u kvalitetu Neretvanske mandarine i moramo se zapitati što možemo napraviti za - buduće razdoblje", zaključuje vlasnik tvrtke za proizvodnju prirodnih sokova iz doline Neretve Josip Tutavac.

Pa da jesen ponovno ne ostavi ostaviti gorak okus za proizvođače mandarina u dolini Neretve.

