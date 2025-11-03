Sezona u hrvatskom gradu bez stanke: 'Draže nam je sad u jesen, ljeti je gužva'

Sezona letova prema Zadru je završena krajem listopada, ali turistički punktovi nisu utihnuli. Turisti u ovo doba godine stižu automobilima ili kruzerima i poručuju kako odmor izvan glavne sezone itekako ima svoje čari.

"Vrijeme ovdje toplije je nego u Poljskoj, volim prirodu, jako je lijepa i volim more i sve u Hrvatskoj", kazao je Marino Cepa iz Poljske.

"Draže je sad u jesen. Ljeto je gužva, puno je ljudi, a sad je dobro. Fino, baš je lijepo vrijeme", rekao je Stane Meke iz Slovenije.

"Pecamo ribicu i to nam je jako fino.. Drago mjesto, volimo ovaj zrak, volimo tišinu bi se reklo kaj je tu i volimo sve što je vezano s ovim krajem", kaže Marijeta Meke.

'Zima je lagana'

Ovaj je listopad donio 1 posto više dolazaka i 2 posto više turističkih noćenja u Hrvatskoj u odnosu na isti mjesec lani. I domaći smatraju da je dozirani šušur dobrodošao i zimi kada na moru tradicionalno sve miruje do proljeća.

"Ja imam svoj posao i savršeno mi je sada zimski turizam. Mogu reći imam dovoljno za sve, za radnike, za sebe i savršeno održivo. To mi paše zato što je liti ipak lito, ajmo reći po vrški sataremo se, ali zima je lagana", kaže Ivan Perinić, ugostitelj iz Vrsi.

"Došli smo na jedan dan u Zadar, na ručak, prošetat, Pozdrav suncu, Morske orgulje i jedan prekrasan cruiser", kaže Ivca Lauš iz Klisa koji poručuje da ni turistima nije dosadno u Zadru u jesen.

Dodatne zimske avionske linije

U posljednjih godinu dana na zadarskom području su otvorena tri hotela visoke kategorije, pa je Zadarska županija okupila hotelijere oko pregovora da uz jedinu cjelogodišnju zračnu liniju s Münchenom, zračna luka u Zemuniku bude povezana s još dva veća europska središta.

"Sigurno da u taj red spada kontinentalni dio Europe, Skandinavija, Poljska, Njemačka, Velika Britanija, tako da očekujemo da će upravo iz tih zemalja dolaziti gosti, da ćemo imati te linije", kaže zadarski župan, Josip Bilaver (HDZ).

Hotelske kuće spremne su i sufinancirati oglašavanje tih letova jer bi im i tijekom zime dovodili goste. Visokokategornik s druge strane Zadarskog kanala i u listopadu je imao popunjenost od 40 posto.

"Avio veza koju je imao Zadar s Amsterdamom je uvelike pomogla da smo dobili jako puno američkih turista u Zadar i Zadarsku županiju, pa vjerujem da će u 2026. tome doprinijeti i direktna veza koju ima Amerika sa Splitom", poručuje Josipa Jut Ferlan, direktorica hotela na Ugljanu.

Ovu zimu zračna luka u Zemuniku će iskoristiti za preuređenje, jer već iduće ne bi trebalo biti zimske pauze za većinu letova od 1. studenog do 1. travnja.