Ide berba mandarina, a u dolini Neretve na mukama: Doznali smo kolike dnevnice nude biračima!

BLIŽI SE BERBA /

Iako su plodovi još zeleni, uzgajivači mandarina u dolini Neretve već provjeravaju djelovanje sredstava protiv sredozemne voćne muhe i pripremaju se za berbu koja, prema procjenama, donosi dobar urod na razini dosadašnjeg prosjeka od 40 do 50 tisuća tona godišnje. No uz optimizam oko količine i dijela kvalitete, upozoravaju na kroničan manjak radne snage i potrebu da se održi solidna otkupna cijena, bez koje se ulaganja u nasade i zaštitu ne mogu isplatiti.

Proizvođači ističu da će robe biti dovoljno i da će dio uroda biti vrlo dobar, no dugotrajna suša već sada upućuje na veći udio plodova druge klase, što otežava tržišni plasman. Uz to, prerano branje nezrelih mandarina, koje se povremeno događa na početku sezone, dodatno ruši cijenu kvalitetnijeg dijela uroda na tržištu.

“Bit će kvalitetne robe, međutim zbog suše bit će dosta druge klase, ali najveći problem su berači i ranije neuvjetne mandarine u početku koje kasnije obaraju cijenu onoj kvalitetnoj,” rekao je proizvođač iz Opuzena Matko Filipović.

Berba traži dobru logistiku i brz plasman, no bez dovoljnog broja berača to ide teško, upozoravaju proizvođači. Dnevnice su, prema riječima proizvođača ostale na prošlogodišnjoj razini, oko 50 eura po danu, dok su potrebe za radnicima i dalje velike. "Zavisi, po 50 eura. Odakle stižu? Iz BiH i ovi Nepalci, i njih koriste, ljudi se bore da oberu da ne propadne", kaže proizvođačica iz Ploča Rosa Nedjeljka.