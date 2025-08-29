Narasla primanja, skočio apetit: Gradonačelnik Svete Nedjelje otkrio zašto želi baš Audi

KOŠTA 65.000 EURA /

Škodu vozi tri godine, ali sada bi ovaj službeni automobil zamijenio novim. Grad Sveta Nedelja obnavlja vozni park i u potrazi je za šest novih automobila, a gradonačelnik bi Audija. "Audi preferencijalno. No, ako nam se nitko ne javi na natječaj s obzirom na neke dostupne modele na tržištu možda ćemo tražiti nešto drugo ili možda fleksibilizirati same uvjete natječaja jer se sad na ovaj prvi nitko nije javio", kaže Dario Zurovec.

U natječaju se tražio automobil procijenjene vrijednosti od čak 65 tisuća eura. I to ne bilo koji. Zurovec otkriva zašto traži baš Audi A6. "To je gradski automobil. Znam da to malo dolazi iz kuhinje mojih političkih protivnika još od prije lokalnih izbora koji nikako da odustanu. No, što se tiče Audija A6, s obzirom da sam završio ratnu školu, helikopteri su mi bili nedostupni pa smo se odlučili na osobni automobil, ali ne gubim nadu."

Njegov bivši zamjenik i bivši stranački kolega na prozivke i sami natječaj - bez komentara. Bez obzira što traži novi, auto koji sada vozi - ostaje Gradu. Više doznajte u priči Marine Brcković.