Hrvatska pošta obustavila je komercijalne pošiljke za SAD, evo što od danas smijete slati

NOVA PRAVILA /

Hrvatska pošta obustavila je slanje pošiljki s komercijalnom robom u SAD i tako stala uz bok drugih 25 europskih zemalja koje su ograničile slanja zbog carina.

U Hrvatskoj je od danas omogućen prijam isključivo pisama i darova koje privatne osobe šalju privatnim osobama u SAD do ukupne vrijednosti od 100 američkih dolara. Ta će mjera znatno utjecati na sve poštanske tvrtke diljem svijeta i njihove korisnike, a na snazi je do daljnjeg.

Nikola Baras, službenik za odnose s javnošću Hrvatske pošte objasnio je što se konkretno mijenja od danas. "Za naše korisnike prijam pošIjaka se promijenio još od 26. kolovoza. Tada je obustavljen prijam svih pošiljaka koje sadrže robu komercijalnog karaktera. Dakle, sve ono što je poslano zaključno s 28. kolovozom trebalo bi biti obrađeno po starom sustavu nakon što dođe u SAD", kazao je.

Po novim pravilima građani mogu slati pošiljke s pisanom dokumentacijom, kaže Baras. "Ili pisanu dokumentaciju ili pošiljke koje sadrže poklone u vrijednosti do 100 dolara, a koje šalju privatne osobe privatnim osobama u SAD. Nama je zrakoplovni prijevoznik potvrdio jutros da će takve pošiljke zaprimati." Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg.