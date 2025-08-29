Ilić nasmijao sve i prekinuo Žgelu: 'Pa i meni je ponuđen Jon Jones'

VRUĆE NA PRESICI /

Mario Žgela upao je u FNC 24 event kao zamjena za Mirana Fabjana i borit će se protiv Aleksandra Jokera Ilića.

Žgela je upitan je li ranije bio nuđen Ilić kao protivnik. Žgela je rekao kako je na treningu pričao s Forgyjem oko toga, a Ilić se u svom stilu odmah upleo i rekao kako je njemu na treningu ponuđen Jon Jones i da je to glupost dok ne dođe do službene ponude preko match makera.

