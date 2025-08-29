Forgy otkrio detalje uoči spektakla, a imao je i poruku za sve navijače

FNC 24 je iza ugla. Do spektakularne priredbe dijeli nas samo osam dana, a FNC je održao pres konferenciju kako bi najavio event. Upitali smo tom prilikom Dražena Forgača, glavnog čovjeka FNC-a u kojoj fazi su pripreme za event s obzirom na to da ulazimo u Fight week.

Spektakularni FNC 24 ekskluzivno event gledajte 6. rujna na platformi VOYO.

"Ovaj dio posla do sad je odrađen vrlo dobro, i s naše strane i sa strane boraca i timova. Imali smo jako malo otkazivanja i tu smo imali sreće da kucnemo o drvo. Ostaje sada organizacijski dio posla.

Sad treba postavit cijelu scenu u Areni, to kreće od srijede. Treba pripremiti produkcijski sve, trebaju borci sletjeti, doći odraditi vaganje što je uvijek stresno, ali to su sve profesionalci", rekao je Forgy pa poručio gledateljima.

Sve o FNC-u čitajte i gledajte na portalu Net.hr.

"Gledateljima mogu poručiti da kupe kartu i dođu jer ne žele propustiti ovaj spektakl ako vole sport, ali i ako samo vole vrhunski produkcijski dio jer FNC nudi cijeli šou i adrenalin koji gledanje na televiziji ne može dočarati", rekao je Forgy, a sve možete pogledati u videu na vrhu članka.