Forgy otkrio detalje uoči spektakla, a imao je i poruku za sve navijače
'Treba pripremiti produkcijski sve, trebaju borci sletjeti, doći odraditi vaganje što je uvijek stresno'
FNC 24 je iza ugla. Do spektakularne priredbe dijeli nas samo osam dana, a FNC je održao pres konferenciju kako bi najavio event. Upitali smo tom prilikom Dražena Forgača, glavnog čovjeka FNC-a u kojoj fazi su pripreme za event s obzirom na to da ulazimo u Fight week.
"Ovaj dio posla do sad je odrađen vrlo dobro, i s naše strane i sa strane boraca i timova. Imali smo jako malo otkazivanja i tu smo imali sreće da kucnemo o drvo. Ostaje sada organizacijski dio posla.
Sad treba postavit cijelu scenu u Areni, to kreće od srijede. Treba pripremiti produkcijski sve, trebaju borci sletjeti, doći odraditi vaganje što je uvijek stresno, ali to su sve profesionalci", rekao je Forgy pa poručio gledateljima.
"Gledateljima mogu poručiti da kupe kartu i dođu jer ne žele propustiti ovaj spektakl ako vole sport, ali i ako samo vole vrhunski produkcijski dio jer FNC nudi cijeli šou i adrenalin koji gledanje na televiziji ne može dočarati", rekao je Forgy, a sve možete pogledati u videu na vrhu članka.