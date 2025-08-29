Ilić u svom stilu prozvao Fabjana i svog protivnika: 'Ako je to razlog...'

Danas smo prisustvovali pres konferenciji FNC-a uoči spektakularnog događaja u Areni Zagreb koji će se održati u subotu šestog rujna. Jedan od prisutnih boraca bio je i Aleksandar Joker Ilić koji nije mogao izbjeći pitanje o Miranu Fabjanu. Revanš između njih dvojice je otkazan zbog ozljede Fabjana.

Spektakularni FNC 24 ekskluzivno event gledajte 6. rujna na platformi VOYO.

"Revanš protiv Fabjana neću juriti, on će sam doći po to. Svemu se vraća, prvo je mene pod*ebavao zbog liječnika i ozljeda, a sad je on završio kod istog tog liječnika Jakovljevića kojeg je prvo pljuvao pa hvalio. S tim aduktorima je smiješna priča, to se terapijom riješi vrlo brzo, zubi se poprave kod zubara. ako je to razlog otkazivanja, neka mu bude", rekao je Ilić te se dotaknuo i protivnika, Marija Žgele.

Sve o FNC-u čitajte i gledajte na portalu Net.hr.

"Žgela je rekao da sam ga ja izbjegavao i da sam odbio meč što nije istina. Ponuđen mi je bio samo Vrtačić, Žgela nikada i zbog toga smo imali zanimljivu prepisku ja i Ante", rekao je Ilić, a sve što je izjavio možete pogledati u videu gore.