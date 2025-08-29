Ljudi, je li to moguće? Stipe Miočić dolazi na FNC 24 event! Forgi servirao prasak

Dražen Forgač otkrio je veliku vijest na pressici uoči FNC 24 eventa u petak u Hiltonu. Stipe Miočić, najveći teškaš ikad u UFC-u, dolazi u Zagreb i bit će gost FNC 24 eventa.

"Spremili smo jedno veliko iznenađenje za sve, što dosad nije objavljeno. Gost FNC 24 eventa bit će Stipe Miočić, bivši UFC prvak. Stipe dolazi pod pokroviteljstvom našeg glavnog sponzora i moći će ga upoznati fanovi koji dolaze na event. Miočić je ostao u čudu kad je vidio što sve FNC radi. Zakačio se gledajući FNC u Zadru. Tada je još izrazio želju doći, a ovo je sad bila samo potvrda".

Forgy je prije nekoliko dana otkrio kako su prodajom ulaznica premašili dosad rekordni "gate", odnosno, FNC nikada više nije zaradio od prodaje ulaznica za jedan event. Na konferenciji za medije Forgač se dotaknuo te teme.

"Definitivno je ovaj event nadmašio sve prijašnje po velikom broju parametara. To je prije svega prodaja karata, što je najmjerljivije uvijek. Iznenađujuće je koliko su brzo te karte rasprodane. Ima još nešto karata samo za gornji prsten Arene. "Gate" je najveći do sada što je dokaz da je interes publike sve veći i veći, a rezultat toga je i "fight card" koji imamo za ovaj event. Teško da može bolje, četiri borbe za titulu, 12 borbi za koje ne možemo predvidjeti koja će biti najbolja. - istaknuo je "Forgy", a zatim je još dodao:

"Definitivno je većina tih borbi kandidat za najbolju borbu večeri. Naš sponzor dodijelit će nagradu za najbolju borbu večeri u iznosu od 10 tisuća eura, što će biti najveći iznos do sada za taj bonus.