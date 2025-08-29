Milijun turista, jedan postolar i urar: Kako su kafići i apartmani iz Dalmacije istjerali male obrte?

KAKO OPSTAJU DOMAĆI? /

Na Jadranu pronaći najljepšu terasu uz more, restoran s najboljim ocjenama ili najfiniji sladoled - turistima nije težak zadatak. Ali zato je domaćima teško pronaći običnog postolara ili urara. Malene radnje, dvorišta, cijela susjedstva polako nestaju iz Dalmacije. Provjerili smo kako u špici sezone žive oni koji ne žive od turizma?

Jer u u ulicama dje su se nekad susretali susjedi danas tu prolaze samo turisti. Kuće su pretvorene u apartmane, a stare radnje u kafiće.

"Govorilo se i ponavljalo kako je Split dosadan grad, grad za penzionere, kako je to tranzitni grad. Sad je eksplodirao turizam. U najljepšem, ali i u najgorem smislu. Ipak pozdravljam ovo što se danas događa jer lipo je vidjeti mladost iz čitavog svijeta da dolaze u moj grad", kaže nam Feđa Klarić, fotograf iz Splita.

I dok se rijeka turista svakodnevno slijeva ulicama grada, onaj stari splitski duh polako nestaje i postaje tek uspomena starih ''fetivih'' Splićana.

"Nisu se portuni ni vrata zaključavali. Ostavili bi konobu otvorenu, u našu kuću bi bila konoba di bi mi znali izaći vanka i slušat što bi unutra govorili, a i kako bi zaplivali. Cili Varoš je piva.I ove žene koje su ražentavale robu,po njih deset bi ražentavalo robu jer nisu imale vodu ni u kući. I one bi znale zapivat.", kaže nam Splićanin Radovan Piplović.

Splitu je turizam donio zaradu, ali i cijene koje prosječnom građaninu postaju nedostižne. U toj velikoj promjeni grada opstaju tek rijetki-mali obrtnici koje svoje zanate čuvaju na istim adresama već desetljećima.

Cijelu priču pogledajte u prilogu.